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HaberlerSeyahat HaberleriBulutlara komşu Hıdırnebi Yaylası beyaz örtüsüyle şölen sunuyor
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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 29 Aralık 2020 - 11:50 | 

Bulutlara komşu Hıdırnebi Yaylası beyaz örtüsüyle şölen sunuyor

Kar yağışı ile beyaza bürünen Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.

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Trabzon'a en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, kışa özgü manzaralarıyla görsel şölen sunuyor. İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, her mevsim doğal güzellikleriyle seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturuyor.

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Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen yayla, yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz görüntüsüyle ziyaretçilerini cezbediyor. Mevsime özgü kartpostallık manzaralar oluşturan yayla, şehir merkezine yakınlığı dolayısıyla da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

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Misafirlerine, zirvedeki manzarasıyla "bulutlara komşu" hissi veren yayla, Kovid-19 salgını döneminde de doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

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Konaklamanın yanı sıra foto safari, doğa yürüyüşü ve zipline gibi alternatifler de sunan yaylada, özellikle doğal göl ile şehir manzarasının yanı sıra Karadeniz'in mavi sularını yayladan görmek isteyenleri ağırlayan Hıdırnebi Tepesi de ziyaretçilerini büyülüyor.

5Yaylamız, riskli ortamından kaçmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi
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"Yaylamız, riskli ortamından kaçmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal güzellikleriyle her mevsim dikkati çeken Hıdırnebi Yaylası'nın, salgın sürecinde de ilgi görmeye devam ettiğini söyledi.

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Yaylanın, normalleşme süreciyle ziyaretçilerini Kovid-19 tedbirleri altında ağırlamayı sürdürdüğünü kaydeden Ekim, "Bu bölgede yaz ve kış aylarında ziyaretçiler adeta doğayı yaşıyor.

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Özellikle yaylamız Kovid-19 sürecinde şehrin kalabalık ve riskli ortamından kaçmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi." diye konuştu.

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Ekim, kar yağışıyla da yaylanın kartpostallık görüntüler oluşturduğunu vurgulayarak, "Doğa ile baş başa kalmak ve izole zaman geçirmek isteyen insanlarımızı her zaman bekliyoruz." dedi.

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