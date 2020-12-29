Bulutlara komşu Hıdırnebi Yaylası beyaz örtüsüyle şölen sunuyor

Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen yayla, yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz görüntüsüyle ziyaretçilerini cezbediyor. Mevsime özgü kartpostallık manzaralar oluşturan yayla, şehir merkezine yakınlığı dolayısıyla da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.