Bu yıl tatile çıkmayacaklar için günübirlik denize girilecek yerler... Çoğu ücretsiz

BURGAZADA Adalar her zaman ilgi çekicidir, Burgazada diğer üç adaya kıyasla daha sessiz bir ada. Çünkü Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada’nın aksine Kalpazankaya dışında bir çekiciliği yok, bu sebeple daha tenha. Özellikle hafta içi iyi bir alternatif olabilir. Burgazada'nın yeşili ve Marmara'nın mavisinin birbirine karıştığından bu güzel ortamda denize girmek tüm yorgunluğunuzu unutturacak.