MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBu yıl tatile çıkmayacaklar için günübirlik denize girilecek yerler... Çoğu ücretsiz
GeriSeyahat Bu yıl tatile çıkmayacaklar için günübirlik denize girilecek yerler... Çoğu ücretsiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 11:01,

Bu yıl tatile çıkmayacaklar için günübirlik denize girilecek yerler... Çoğu ücretsiz

Türkiye deniz tatili için adeta cennet. Çünkü kumlu, taşlı, dalgalı ve sığ gibi her tür koylara ya da plajlara sahibiz. Sizin için İstanbul'da ve İstanbul'a yakın çok fazla bilinmeyen plajları listeledik. Hepsi birbirinden güzel...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Üstelik çoğu plajlara girişler ücretsiz...

2KİLİMLİ
Abone Olgoogle-news

KİLİMLİ

Kilimli, İstanbul’un Karadeniz kıyısında, Kocaeli il sınırının yanı başında yer alıyor. Burayı özle kılan yol üstünde olmadığı için bilen kişi sayısı çok fazla değil. Kilimli Koyuna ulaşmak için öncelikle Ağva’ya gitmek gerekiyor. Üsküdar’dan kalkan 139A otobüsleri vasıtasıyla yaklaşık dört saatlik bir yolculuğun ardından Ağva’ya ulaşmak mümkün. Daha sonrasında 5 km’lik yolu yürüyebilir ya da taksiyle 35-40 TL karşılığında gidebilirsiniz.

3
Abone Olgoogle-news

Ya da hususi aracınızla yola çıkacaksınız. Bölgede ateş yakmak ve kamp yapmak yasak çünkü sahilin işletmesi kiraya verilmiş, kamp yaparsanız işletmeciler tarafından rahatsız edilmeniz olası. Yüzmeye elverişli sahilleriyle beklentiyi karşılayacak düzeyde. Yalnız koyun civarlarında çadır kurmak için alanlar bulunuyor.

4RİVA
Abone Olgoogle-news

RİVA

Karadeniz tarafında bulunan Riva, hafta sonlarında huzur ve dinlenme tatili için en iyi noktalardan biri. Riva'nın uzun kumsalı ise yaz aylarında Karadeniz'in sularına kendilerini bırakmak isteyenleri bekliyor.

5
Abone Olgoogle-news

Burada plaj oldukça güzel. intizamlı. Hiç yosun da yok, çünkü anında temizliyor görevliler. Ayrıca her gün öğleden sonra belediye ekipleri çöpleri de topluyor. Plajlarda duş ve tuvalet de bulunuyor. Günübirlik için oldukça i,deal...

6KİLYOS
Abone Olgoogle-news

KİLYOS

Sarıyer’e bağlı olan Kilyos, Karadeniz kıyısında tüm yorgunluğunuzu unutturacak güzel bir adres... Burada birçok özel özel plajlar bulunuyor ama giriş ücretleri biraz cep yakabilir.

7
Abone Olgoogle-news

İsterseniz halk plajına gidebilirsiniz. Büyük ve geniş kumsalıyla dikkat çeken Büyükdere Plajı oldukça ünlü...

8KADIRGA KOYU
Abone Olgoogle-news

KADIRGA KOYU

Ağva Kadırga Koyu, Ağva'nın 7 kilometre doğusunda yer alan bir cennet. Hem koya hem de koyun doğusunda kalan amfi tiyatroya benzer kaya oluşumuna Büyükbucaklı Köyü'nden kuzeye doğru yapacağınız yaklaşık 1 km'lik keyifli bir yürüyüş ile ulaşabilirsiniz.

9
Abone Olgoogle-news

Karadeniz'de meydana gelen dalga aşındırmaları sonucu ortaya çıkan östatik ve tektonik oynamalar, farklı yüksekliklere sahip falez çentikleri ve platformlar, dev bir amfi tiyatro görünümü kazanmış. Bu kaya oluşumu, güneşlenme terası olarak da kullanılıyor. Ayrıca kayaların tepeleri piknik yapmak için çok ideal.

10AYAZMA
Abone Olgoogle-news

AYAZMA

İstanbul’dan hafta sonu kaçılacak en güzel adreslerden biri de Şile'deki Ayazma Plajı... Deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkartmak istiyorsanız en doğru adreslerden biri... 1

11
Abone Olgoogle-news

Şile’nin giriş tarafında yer alıyor bu güzel halk plajı... 175 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde...

12SARIYER KISIRKAYA PLAJI
Abone Olgoogle-news

SARIYER KISIRKAYA PLAJI

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kısırkaya köyünde bulunan plaj normal bir halk plajı özelliklerini taşımakta. Yalnız İstanbul'daki diğer halk plajlarından burası biraz daha sakin... Büyük bir kumsala sahip olan plajın giriş ücreti bulunmuyor. Ancak ekstra alınan hizmetler için belirli bir fiyat tarifesi uygulanıyor. Ayrıca cankurtaran ekibi gün boyu, denizden de güvenliği sağlıyor.

13
Abone Olgoogle-news

İlk olarak Sarıyer’e geldikten sonra ilçeden hareket eden Kısırkaya Köyü minibüsleri yada Hacıosman’dan kalkan 152 hat numaralı otobüse binerek kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

14ÇİLİNGOZ
Abone Olgoogle-news

ÇİLİNGOZ

İstanbul’un Çatalca ilçesi, günübirlik deniz tatili yapmak isteyenler için oldukça mantıklı bir alternatif. Özellikle Çilingoz, deniz ve ormanın bir arada bulunduğu büyüleyici bir doğaya sahip bir güzellik…

15
Abone Olgoogle-news

Burada çadır kurup, kamp da yapabiliyorsunuz. Ailecek güzel vakit geçirmek için mutlaka listenize eklemelisiniz.

Türkiye'de huzur bulacağınız 10 adres! Korona sonrası buralarda her şeyi unutacaksınız...
16MENEKŞE PLAJI
Abone Olgoogle-news

MENEKŞE PLAJI

Hafta içi her gün sadece kadınlara özel plaj olarak hizmet vermekte olan Menekşe Plajı, hafta sonları karma plaj olarak hizmet veriyor. Serinlemek isteyen İstanbullular için temiz ve güvenli bir alan sunmakta...

17
Abone Olgoogle-news

Garipçe Menekşe Plajı 1990'ların favori plajları arasındadır. 3. Köprünün yakınlarında, sessiz ve temiz ortamı ile İstanbulluların gözde plajları arasında yer almakta.

18
Abone Olgoogle-news

Plajın bazı kuralları da bulunuyor. Tesis alkolsüzdür ve dışarıdan alkol getirilmesi kesinlikle yasak. Kumsala cam şişe ve saklama kabı getirilmesi de yasak.

19AKÇAKESE KÖYÜ
Abone Olgoogle-news

AKÇAKESE KÖYÜ

Akçakese köyü, İstanbul’a 70 km uzaklıkta yer alıyor. Kumsalı ve temiz deniziyle dikkat çekiyor. Sakin bir gün geçirmek isteyenlerin günü birlik ya da konaklamalı şekilde faydalandıkları saklı bir cennet. Temiz havası, yeşil bitki örtüsü gibi özelliklere sahip olan Akçakese, hem İstanbulluların, hem de şehir dışından gelenlerin rahat bir nefes almak için uğradıkları şirin bir bölge… Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini

20
Abone Olgoogle-news

Nasıl Gidilir?
Şile’yi geçtikten sonra yola devam edin ve yol geliş-gidiş tek yola düşüyor. Yolunuzun üstünde Kabakoz'u geçeceksiniz. En son Kandıra tabelasından sola ayrılmalısınız. Bir sonraki köy Akçakese. Navigasyon doğru olarak sizi sahile kadar götürecektir. Sahil kısmına arabayla geçiş yasak. Arabalarınızı dışarıda bırakıyorsunuz ve biraz yürüyorsunuz. Bölgede bir restoran da bulunuyor. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini

21
Abone Olgoogle-news

Toplu taşımayla ulaşım?
Üsküdar 139A, Şişli/Mecidiyeköy Otobüs - 252 ve 139A, Sabiha Gökçen Havaalanı, Pendik E-3 ve 139A, Kadıköy Metro M4 Metro - M4-Otobüs ve 139A, Taksim Otobüs 66- otobüs - 522ST ve otobüs - 139A yollarını izleyerek Akçakese Köyü’ne ulaşabilirsiniz. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini

22
Abone Olgoogle-news

Köyden sahile yürümek için biraz yolunuz var. Tahmini 20 dakikada sahilde olursunuz. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini

23CEBECİ PLAJI / KEFKEN
Abone Olgoogle-news

CEBECİ PLAJI / KEFKEN

Cebeci, Kandıra ilçesine bağlı bir tatil köyü. Karşısına Kefken Ada’sını almış muhteşem bir manzaraya sahip. 2014 yılında mavi bayrak kriterlerine karşılayan Cebeci Plajı, 5-6 kilometre uzunluğun harika bir plaj. Deniz suyu temiz ve kumsal geniş ve incecik bir kuma sahip.

24
Abone Olgoogle-news

Salgın öncesi dönemde yaz aylarında hafta sonları iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde kalabalık olan plaj salgın sonrası dönemde nasıl olacak merak ediliyor. Plaj arkasında yer alan pansiyon ve butik otellerde konaklama imkanı bulunuyor. Ama otellere güvenemem derseniz çadır için kamp alanları da mevcut.

25CENEVİZ KALESİ PLAJI
Abone Olgoogle-news

CENEVİZ KALESİ PLAJI

Karadeniz'de doğa manzarası hayal edin; derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve fındık bahçeleri... Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca... Batı Karadeniz’de Düzce’ye bağlı, küçük ama kocaman bir açık hava müzesi... Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden burası.

26
Abone Olgoogle-news

Zaten coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Kendi topraklarından doğan Melen Çayı Havzası içinde yer alıyor. Geldiğinizde 40 km’lik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız. Denize girmek için en güzel yer ise Ceneviz Kalesi Plajı… Burası mavi bayraklı bir plaj, çok kişi bilmediği içinde bakir kalmış.

27BURGAZADA
Abone Olgoogle-news

BURGAZADA

Adalar her zaman ilgi çekicidir, Burgazada diğer üç adaya kıyasla daha sessiz bir ada. Çünkü Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada’nın aksine Kalpazankaya dışında bir çekiciliği yok, bu sebeple daha tenha. Özellikle hafta içi iyi bir alternatif olabilir. Burgazada'nın yeşili ve Marmara'nın mavisinin birbirine karıştığından bu güzel ortamda denize girmek tüm yorgunluğunuzu unutturacak.

28Günübirlik yerine bir hafta sonu iki gün boyunca denizin keyfini çıkarmak isteyenlere özel plajlar ise...
Abone Olgoogle-news

Günübirlik yerine bir hafta sonu iki gün boyunca denizin keyfini çıkarmak isteyenlere özel plajlar ise...

29
Abone Olgoogle-news

ŞİFNE KOYU / İZMİR
Alaçatı ve Ilıca’ya 5-10 dakika mesafede bulunan sessizliğe ve huzura doyacağınız harika bir koy. Çeşme'de en korunaklı koylarından olan Şifne, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahip. Bunda Gerence rüzgarının etkisi büyük olduğunu söyleyebiliriz.

30
Abone Olgoogle-news

Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlü... Özellikle günbatımında gökyüzünün değişen renklerini harika şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Güzel havası sakin suyuyla iş hayatının tüm stresini atacağınız mükemmel bir kaçamak.

31
Abone Olgoogle-news

DEMİRCİLİ KOYU / İZMİR
Urla merkeze 24 kilometre mesafede kalan plajda şezlong, şemsiye, duş gibi olanaklar var fakat öyle büyük işletmeler yok. Daha çok bisikletçilerin, kampçıların ve karavancıların mesken tuttuğu bir yer. Sessizlik için oldukça ideal...

32
Abone Olgoogle-news

GÜVERCİNLİK KLEOPATRA KOYU / İZMİR
Etrafı kayalıklarla ve özel sitelerle çevrili olduğu bakirliğini korumayı başarmış Güvercinlik Koyu; Alaçatı sörf merkezlerinin ilerisinde yer alıyor. Serin ve berrak suyu, eğlenceli kaya şekilleri ve doğal mağara oluşumlarıyla Alaçatı'nın en keyifli plajlarından bir tanesi. Her ne kadar plajın büyük bölümünü site sakinleri kullansa da burası Alaçatı'nın kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için ideal.

33
Abone Olgoogle-news

DELİKLİ KOY / İZMİR
Çeşme, Türkiye'nin en popüler tatil rotalarından biri. Eğer Çeşme'de beach club olmayan plaj ya da koy olmaz diye düşünüyorsanız henüz Delikli Koy'u görmemişsiniz. Alaçatı'daki Delikli Koy, biraz zorlu ama kısa bir yoldan aşağıya yürümekle ulaşabileceğiniz bir koy. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini

34
Abone Olgoogle-news

Kendine has kırık beyaz kayaları, masmavi denizi ve sessiz sakin ortamıyla kafa dinlemek için biçilmiş kaftan… Port Alaçatı’nın 5 km uzağında yer alıyor. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini

35
Abone Olgoogle-news

EKİNCİK KOYU, KÖYCEĞİZ / MUĞLA
Marmaris - Göcek arasında dolaşan teknelerin başlıca uğrak noktalarından biri olan Ekincik koyu, Köyceğiz’e geniş bir asfalt yolla bağlandıktan sonra hızla kalabalıklaşmaya başladı. Kumsal ve iskele çevresi irili ufaklı otel ve pansiyonlarla doluyor. Ekincik’e karayoluyla gitmek için Köyceğiz’den Hamitköy üzerinden gölün nefis manzarasını seyrederek ilerliyorsunuz.

36
Abone Olgoogle-news

Hamitköy’den çıkıp köprüyü geçtikten sonra ilk uzun rampayı tırmandığınızda, tepede bir manzara molası verin, meraklıysanız fotoğraf çekin.

37
Abone Olgoogle-news

KABAK KOYU / MUĞLA
Kamp yapmayı çadır kurmayı sevenler için biçilmiş kaftan olan Kabak Koyu'nda çadırı olmayanlarda düşünülmüş. Harika kamp alanları var. Ayrıca eğer Bungalov Evlerinden hoşlanıyorsanız Kabak Koyundaki oteller bungalov'dan yapılmış.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi