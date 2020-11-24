Bu köydeki herkes Güney Afrika’ya göç ediyor... Kastamonu'dan yola çıktı şehrin kaderini değiştirdi

“1976 yılında grup olarak Güney Afrika'ya çalışmaya gittik” 1976 yılında Güney Afrika'ya çalışmaya gittiğini anlatan Mevlüt Kaplan da, şunları söyledi: “Ben, Güney Afrika'ya 1976 yılında gittim. Güney Afrika'dan işçi arandığını söylediler, bizde işçi olarak köyden 6 kişi gittik. Önce İtalya'ya gittik, İtalya'dan da büyük bir uçakla Güney Afrika'ya uçtuk. 400 kişilik bir uçakla 14 saat falan yolculuk yaptık.



Arkadaşlarla birlikte Güney Afrika'da bir süre çalıştık. Bizden sonra da tabii ki Türkiye'den köyümüzden gelenler oldu. Şuan bile halen gelip giden Güney Afrika'ya veya diğer ülkelere gençlerimiz var. Biz oralarda rafinelerde, tanklarda çalıştık.



Bunların kaynak işlerini yapıyorduk. Sonra boru tesisatı gibi hatlarda da görev aldık. Ben, topladığınız zaman Güney Afrika'da yaklaşık 15 yıl boyunca çalıştım.”



Öte yandan Kastamonu'ndaki bu köy gibi Türkiye'de birbirinden ilginç köyler bulunuyor. İşte o köylerden bazıları