Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy / Kaynak: CNN, BBC
Haber Giriş: 20 Şubat 2020 - 13:32,/
Bu kasabaya taşınanlar yaşadı! Ailesiyle gelenin kirası ödenecek…
İtalya'nın güneyi uzun süredir nüfusun yaşlanması sorunuyla karşı karşıya. Aynı zamanda göç de yaygın olunca kasaba terk edilme noktasına gelmiş durumda. Campania bölgesi bu durumdan en çok şikayetçi yerlerden biri. Bölgede bulunan Teora, aşırı azalan nüfusu arttırmak için teşvik programı başlattı. Buna göre Teora'ya her gelene maddi yardım yapılacak.
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İtalya'nın güneyi yoğun göç ve yaşlanan nüfus nedeniyle gün geçtikçe tenhalaşıyor. Ülkenin güneyindeki pek çok kasaba özellikle gençlerin büyük kentlere gitmesiyle nüfus kaybetmiş durumda. Bu yüzden uzun süredir pek çok İtalyan kasabasında bölgeye nüfus çekmek için çeşitli teşvik programları uygulanmakta.
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Bunlardan biri de ülkenin güneyinde yer alan Campania bölgesindeki Teora. Tipik bir Güney İtalya kasabası olan Teora, azalan nüfus sorununu çözmek ve tersine göç başlatmak için teşvik başlattı. Teora belediyesinin aldığı karara göre kasabaya kalıcı olarak taşınmaya karar verenlere aylık 150 Euro teşvik ödenecek.
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Bunun yerine diğer bir seçenek ise bir kereliğine 5 bin Euro’luk bir taşınma parasına sahip olmak. Kasabada bulunan evlerin ortalama fiyatı 30 bin Euro olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
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'En az bir çocukları olmalı'
Yeni projesi hakkında CNN'e konuşan kasabasının belediye başkanı Stefano Farina, yeni uygulamaya başvuru yapacak kişilerin en az bir çocuğu olması gerektiğini söyledi.
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En az üç yıl burada yaşama sözü veren ailelerin kiralarını karşılayacaklarını belirten Farina, bölgede evlerin aylık kirasının yaklaşık 200 euro olduğunu ifade etti. Farina 'çocuk zorunluluğunu' ise şu cümlelerle açıkladı:
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"Bu olumsuz trendi tersine çevirmek istiyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Yeni aileler, küçülen topluluğumuzun yapı taşları olacak, bu yüzden daha fazla çocuğu olanları başvurmaya teşvik ediyoruz."
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'Senede 2 çocuk doğuyor, 20 kişi ölüyor'
Kasabadaki nüfus azalmasının en üst seviyede olduğundan yakınan Farina, "Bir sene içerisinde kasabada doğan bebek sayısı iki. Ölenlerin sayısı ise yirmi" diye konuştu.
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Toplam nüfusun 1500 olduğunu söyleyen Farina, 1980'de meydana gelen büyük bir depremden sonra bölgenin boşaldığını, o günden beri de eski haline dönemediğini ifade etti.
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Son yirmi yılda sadece iki bebeğin dünyaya geldiği Teora'da bu teşviğin işe yarayıp yaramayacağını ise zaman gösterecek.
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Teora dışında hemen hemen herkesin haberdar olduğu İtalya'da iki belediyenin başlattığı "1 Euro'ya Ev" projesinde belediye başkanları işlemlerin kolaylaştırıldığını da söylüyor. İşte onlarla ilgili detaylar…
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Napoli yakınlarındaki Zungoli ve Sicilya adasındaki Mussomeli kasabaları bürokrasiden ve görmedikleri bir evi almak almaktan çekinen potansiyel müşteriler için İtalya'ya gitmeye gerek kalmadan alımların internet üzerinden yapılabilmesini sağlayacak siteler kurdu.
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2015'te İtalya'nın en güzel kasabalarından biri seçilen Apenin Dağları'ndaki yaklaşık 1000 nüfuslu Zungoli'nin Belediye Başkanı Paolo Caruso, "Alıcılara yardımcı olacak ve evleri yenilemeleri için dekorasyon şirketleriyle iletişim kurmalarını sağlayacak özel bir ekip oluşturduk. Şeffaflık çok önemli ama insanlar gerçekten gelip bu güzelliği görmeli, lezzetli yemeklerimizi tatmalı ve bu sağlıklı, temiz havayı solumalı" dedi.
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Adım adım ev sahipliği rehberi
CNN'e göre, Zungoli Belediyesi'ndeki işlemler sırayla şöyle yapılıyor: Zungoli'nin resmi internet sitesine girin: www.comunezungoli.it. (İtalyanca bilmeyenler için Google Çeviri'den yararlanmak mümkün)
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Buradan büyüklüğü 50-100 metre arasında değişen ve çoğu ciddi tamir gerektiren onlarca evden oluşan bir liste var.
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Beğendiniz ev için başvuru formunu indirin. Bu aşamada, evi bir ila 3 yıl içinde tamir ettireceğinizi taahhüt etmiş oluyorsunuz. Ayrıca evin hangi amaçlı kullanılacağını (örneğin ev, pansiyon, butik) kullanılacağını beyan etme zorunluluğu var. Kimlik fotokopisi ve diğer belgelerin postayla ya da e-postayla Zungoli Belediyesi'ne yollanması isteniyor.
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Eğer planınız onaylanırsa belediye size sözleşmeyi gönderiyor. Bundan sonra İtalya'ya gidip sözleşmeyi imzalamak gerekiyor. Evler için 2 bin Euro depozito ve tamir taahhüdü isteniyor. Tamiratın birkaç ay içinde başlaması gerekiyor. Depozito tapu çıktıktan sonra iade ediliyor.
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Mussomeli Belediyesi ise satışa çıkardığı evler için özel bir internet sitesi açtı: www.case1euro.it İngilizce sitede, interaktif haritada görülebilen evler hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor. Evler e-posta ya da telefonla alınamıyor. Evi satın alabilmek için Mussomeli'ye gitmek gerekiyor. Siteden gerekli formlar indirilebiliyor.
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Emlak ofisinin görevlileri Noter işlemlerine yardımcı oluyor. Burada depozito 5, bin Euro. Çoğu görece iyi durumda olduğu söylenen evler için 5 bin Euro depozito ve satıştan sonra ödenmek üzere 400 Euro masraf alınıyor. Kaynak: CNN, BBC