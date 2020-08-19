Bu kadarı da pes dedirtti! Ülkeyi çizgilerle ayırdılar, evlerin içinden bile geçiyor

Hollanda’ya ait Baarle-Nassau kasabası ise sekiz yerleşim biriminden oluşuyor ve bunların yedi tanesi Belçika yerleşim yerleri içerisinde kalıyor. Bu karmaşıklığın önüne geçmek isteyen yerel yöneticiler sınırların anlaşılmasını kolaylaştırmak için sınırdaki kaldırımları işaretlerle belirginleştirdiler. Eğer bu işaretleri takip ederseniz bunların kasabanın yollarından ve bahçelerinden çapraz insanların oturma odalarından ise düz bir şekilde geçtiğini çabucak anlarsınız.