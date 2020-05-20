Bozulmamış doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin adresi

Renk cümbüşü ve doyumsuz manzarası ile misafirlerine sütlaç keyfi sunan Hamsiköy, trekking ve safari sporlarına da uygun yapısı, şelaleleri ile yerli ve yabancı turistleri cezbediyordu. Her yıl Mayıs ayından itibaren hareketliliğin yaşandığı ve gelen vatandaşların araçlarını bile park etmeye yer bulamadığı Hamsiköy Korona virüs salgını nedeniyle bugünlerde sessizliğe büründü.