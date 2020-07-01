Bozkırın ortasındaki Balıklı Göl güzelliğiyle büyülüyor

Köylerinde in ve mağaraların çok olması nedeniyle buraya gelen turistlerin zaman geçirecekleri bir yer olan göl ve çevresinde stresten uzak kaldığını anlatan Çelebi, "Bu kadar kıraç bir bölgede yeşil ve doğal ortamda, Balıklı Göl ailelerin tercih ettiği bir mekandır. Cennetten bir köşe olan Balıklı Göl'de çoğunluğu aynalı sazanlardan oluşan balıklar mevcut. Aralarında 10 kilogram olanları var. Buraya gelen misafirlerimiz, eşsiz manzarasıyla burada yemek yer ve aileleriyle keyifli zaman geçirir." ifadelerini kullandı.