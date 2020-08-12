Botan Çayı'nda kano keyfi yaşanıyor

Kano tecrübelerinin bulunduğunu dile getiren Eza, şöyle konuştu:"Burada yaşadığımız tecrübe hem rüzgar hem debi olarak diğer yerlerden çok daha farklı. Ayrıca, etkileyici bir güzelliği var. Bütün doğaseverleri buraya bekliyorum. Gerçekten görünmesi gereken bir yer. Yani saklı bir yer gibi. Daha önce Takoran Vadisi'ne de gittik, aynı güzellikte. Bölgemiz dışarıdan göründüğü gibi değil, doğal güzellikleriyle ön plana çıkmaya başladı."