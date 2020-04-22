Boş kalan Akdamar Adası’nda huzur veren görüntü

Van Gölü’ndeki adaların en gözdesi olan ve içerisindeki kiliseyle aynı ismi taşıyan Akdamar Adası, tarihinin en boş günlerini geçiriyor. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ada, korona virüsü tedbirleri kapsamında yasak uygulanmasıyla tamamen sessizliğe büründü. Şu an sadece martı ve tavşanlara ev sahipliği yapan ada, sessiz haliyle fotoğrafçıların da büyük ilgisini çekiyor.