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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 24 Şubat 2020 - 12:27, /

Bolu’dan masalsı kar manzaraları

Bolu Alemdağ’ın beyaz örtüye bürünmüş hali drone ile görüntülendi. Masmavi gökyüzü ile birleşen kar manzarası, masalsı görüntüler oluşturdu.

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Türkiye’nin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlamak için ziyaret ettiği yerleri dronu ile görüntüleyen “Drone Adam” olarak bilinen Onur Sevim Bolu Alemdağ’ın kış manzarasını havadan çekti.

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Görüntülerde çam ağaçlarının üzerini kaplayan karlar ormanın eşsiz manzarasını süslüyor.

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Ormanın içerisinde bulunan ve etrafı karlar ile kaplanan tahtadan yapılan bir ev kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

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Masmavi gökyüzüyle bütünleşen kar manzarasının havadan görüntüsü ise izleyenleri adeta mest ediyor.

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Görüntülerde köyün her bir köşesinin karla kaplandığının gözükmesi masal diyarını andırıyor.

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Sadece köye giden araç yolunda karların olmaması havadan çekilen görüntülerde manzaranın eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.

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