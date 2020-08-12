Bisikletleriyle Ilgaz Dağı'nın zirvesine ulaştılar

Kentte "Bisikleteam" ismiyle bir grup kurduklarını ifade eden Turkan, ilçelere de bisikletleriyle gittiklerini anlattı.Ilgaz'ın zirvesine bisikletle tırmanma fikirleri olduğunu belirten Turkan, "İlk önce normal bir gezi gibi çıktık ama çıkarken bu işin zorluğunu fark ettik. Ama çıktığımıza da değdi. Türkiye'de bisikletle bir dağ zirvesine ilk defa çıkıldığını öğrendik. Bundan dolayı da çok mutlu olduk. Ilgaz zirvesine çıkışımızdaki en büyük amacımız Kastamonu ve Ilgaz Dağı'nın tanıtımı." dedi.