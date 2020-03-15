Bisikletle İpek Yolu’nda! Virüsün tehdit ettiği yerlerde ilginç macera...

Üniversite hayatımızda da bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmaya başlayıp her fırsatta günübirlik turlar gerçekleştirdik. Durum böyle olunca bisiklet artık hayatımızın bir parçası oldu. Bugüne kadar 40’tan fazla ülkeyi gezdik. Ancak aklımızda hep Asya kıtasında pedal çevirmek vardı. Uzun yıllardır bisikletle yollarda olan gezgin Gürkan Genç’in Japonya-Türkiye Dostluk Yılı’nda bisikletiyle yaptığı ‘Asya İpek Yolu’ turundan çok etkilenmiştik. Aynı rotayı kendimize hedef seçtik. Bunun için Antalya’da bir kafede çalışıp para biriktirdik. Güney Kore biletlerimizi aldık ve hayatımızın macerası başladı.