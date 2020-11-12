Birkaç saatte huzura kaçışın adresleri... Çoğunu ilk kez duyacaksınız

Bozkırın tüm renkleri: Eğil Barajı-Diyarbakır

Hem dini, hem kültürel alanları hem de doğal güzellikleri bir arada barındırıyor. Barajın etrafında piknik alanları da mevcut var. “Diyarbakır’a yaklaşık 1 saat mesafede olan Eğil ilçesi sınırlarındaki baraj gölü hem manzara izlemek hem de yürüyüş yaparak doğada vakit geçirmek için ideal. Üstelik bölge şimdi en renkli günlerini yaşıyor. (Mardin - Eğil 148 km, 1 saat 45 dk.)