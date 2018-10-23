Birbirinden farklı özellikleriyle dünyanın en ilginç yerleri
Dünya üzerinde birçok topluluk ve bu toplulukların kendine has özellikleri bulunuyor. Örneğin asırlık insanların adasını biliyor musunuz? Peki ‘devekuşu ayaklı’ insanların varlığından haberdar mısınız? İşte birbirinden farklı özellikleriyle dünyanın en ilginç yerleri…
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Dünya üzerinde birçok topluluk ve bu toplulukların kendine has özellikleri bulunuyor. Örneğin asırlık insanların adasını biliyor musunuz? Peki ‘devekuşu ayaklı’ insanların varlığından haberdar mısınız? İşte birbirinden farklı özellikleriyle dünyanın en ilginç yerleri…
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Minik insanların krallığı Kunming yakınlarında bulunan Chen Mingjing imzalı bu özel tema parkında sıra dışı bir dünya yaratılmış.
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Bugünse burada yaşları 19 ile 48 arasında değişen yaklaşık 125 insan yaşıyor. Bu insanlar cüce, elf, prenses ve şövalye kıyafetlerinden oluşan eğlenceli kostümler giyiyorlar ve evleri ağaç, mantar gibi farklı şekillerden oluşuyor.
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Pek çoğu yurtlarda kalıyor ve onlara özel inşa edilmiş banyoları, eşyaları bulunuyor. Hem de burada herkesin bir işi var. Turistlere özel gösteriler yapıyor ve turlar düzenliyorlar.
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Pazar günlerini ise ev işlerine ayırıyor ve poker, voleybol oynayıp, ücretsiz İngilizce dersleri alıyorlar. Ayrıca burada bir okul, bir hastane, süpermarketler, kafeler ve bir çiçekçi de bulunuyor.
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Dünyanın en mutlu kabilesi Piraha Kabilesi’nin yerleşim yeri Brezilya’daki Porto Velho şehrine 400 km uzaklıkta. Yani oraya gitmek isterseniz dört günlük bir tekne seyahati yapmanız gerekiyor.
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Piraha kabilesi zaman içerisinde çok büyük zorluklara göğüs germiş ama kendi kültürlerinden asla kopmamış bir kabile. Pirahalar modern dünyanın getirdiği kolaylıklara gerek duymayarak, elindekiyle yetinmeyi bir yaşayış haline getirmiş.
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Piraha insanları yalnızca zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çalışıyorlar, avladıkları hayvanlar dışında hiçbir hayvana zarar vermiyorlar. Topladıkları yiyecekler eşit olarak paylaştırılıyor ve geri kalan zamanlarında eğlenmek ve sohbet etmek istiyorlar. Dünyanın en mutlu kabilesi olma özelliğini taşıyan kabilenin birçok ilginç yönü bulunuyor.
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Asırlık insanların adası İkarya Adası'nı farklı kılan özellik oldukça ilginç… Çünkü burada her üç kişiden biri 90 yaşına kadar yaşıyor.
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Hatta adada popülasyonun çoğunluğu 100 yaşına kadar yaşamış. Sekiz adet şifalı kaynağı ve düşük turist sayısıyla Ege Denizi'ndeki bu doğal ada fark yaratıyor.
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Fakat burada kimse yalnız değil. Yaklaşık olarak 10 bin iyimser insan burada yaşıyor. Çok az sayıda insan Alzheimer hastalığı ya da yaşa bağlı sorunlardan haberdar.
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İkarya'da kimsenin acelesi yok. İnsanlar çalışabildikleri kadar çalışıyorlar, dağlara tırmanıyor, kendi yetiştirdikleri meyveleri yiyorlar. Burada yaşayanlardan 101. yaşını kutlayan bir kadınsa sırrı sorulunca "Burada ölmeyi unutuyoruz!" demiş.
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Devekuşu ayaklı insanlar Zimbabwe'nin ‘devekuşu halkı’ olarak adlandırılan yerlilerin sadece iki ayak parmakları var. Zambezi Nehri Vadisi’nde yaşayan Vadoma kabilesi olarak biliniyorlar.
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Ayaklarında sadece iki ayak parmağı var. Orta ayak parmakları yok ve ikisi de çarpık. Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun popülasyonun dörtte birini etkilediği biliniyor.
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Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma’da yaygın olarak kalmakta. Üyelerin grup dışında evlenmesi kabile yasalarına aykırı…
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Ağaç ev cenneti Kosta Rika'daki ağaç ev topluluğunun hikâyesi çok ilginç. Bir gün yeni evlenmiş Matthew ve Erica Hogan kesilme riski olan 600 dönümlük bir ormanı satın almışlar.
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Daha sonra ağaç evler inşa etmeye başlayan çifte zamanla aynı kafadan insanlar katılmış. 10 yıl sonraysa burası Pasifik Okyanusu'nun kıyısında çevre dostu bir kasabaya dönüşmüş.
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İnsanlar burada güneş pilleri kullanıyor, yağmur suyu biriktiriyor, meyve-sebze yetiştiriyor ve atıkları için biyoproses denilen bir yöntem kullanıyorlar. Yaşayan herkese kaynaklar ve rotalar konusunda da rehberlik ediliyor.
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Ayrıca ağaçlardaki insanlar yerel bir kuş türü olan Faunalar'ın dikkatini çekiyormuş. "İnsanlar ne kadar çok ses yaparsa o kadar çok kuş ve hayvan buraya toplanıyor." diye açıklamışlar bu durumu da.