Seyahat Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA, Alamy Haber Giriş: 14 Ocak 2021 - 10:40 | 14 Ocak 2021 - 10:40

Biraz olsun her şeyi unutacağınız en güzel 8 adres... Hepsi doğayla iç içe

Kışın Anadolu’ya doğru yola çıkmanın ve doğanın sunduğu görsel şölenin peşine düşmenin tam zamanı. Bembeyaz örtünün süslediği göller, ağaçlar ve yapılar unutulmayacak kareler sunuyor. Şu sıralar hafta sonu kısıtlamasından dolayı cumartesi ya da pazar yolda olamasak da cuma günü alınacak bir gün izinle, yola çıkıp hafta sonunu doğanın içinde izole bir şekilde geçirmek mümkün. Gidince hayran kalacağınız belki de hiç dönmek istemeyeceğiniz yerleri sizler için derledik. Şimdiden planlarınızı yapıp, yerinizi ayırtmanız şart.