Bir tatlı huzurun en güzel adresi... Köy havası almak ve tarihte gezinmek için harika bir alternatif!

Çakırağa Konağı

Birgi’de gezilecek yerler listesinin ilk sırasında yer alan ancak şu an ziyarete kapalı olan Çakırağa Konağı. Kapısında yıkılma tehlikesi nedeniyle ziyarete kapalı olduğuna dair bir bilgi var sadece, ne kadar süreceği, tekrar ne zaman açılacağını bilmiyoruz ne yazık ki.