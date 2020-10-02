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HaberlerSeyahat HaberleriBir tatlı huzurun en güzel adresi... Köy havası almak ve tarihte gezinmek için harika bir alternatif!
GeriSeyahat Bir tatlı huzurun en güzel adresi... Köy havası almak ve tarihte gezinmek için harika bir alternatif!
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Hürriyet
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Seyahat
Sevil Mert - Hürriyet Seyahat Gezgini / Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Sevil Mert, Alamy, AA
Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 12:01 | 

Bir tatlı huzurun en güzel adresi... Köy havası almak ve tarihte gezinmek için harika bir alternatif!

Yaklaşık 3 bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in tarihi mahallesi Birgi, halen Aydınoğulları dönemindeki mimari dokusunu koruyor. Sakin bir hafta sonu için en güzel duraklardan biri. Köy kahvaltısı yapmak, köy havası almak ve tarihte gezinmek için harika bir alternatif!

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Peki Birgi'de neler yapmalı, nereleri görmeli? İşte detaylar...

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Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, milattan önce 750 yılından bu yana yerleşim yeri olarak kullanılıyor.

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Sırtını yüksekliği 2 bin metreyi geçen Bozdağ'a dayaması ve karşısındaki ovayı gözetlemeye uygun yüksekliği nedeniyle tarihte tehditlere karşı güvenli bir merkez olan yerleşim, su kaynakları ve verimli topraklarıyla binlerce yıldır yaşam alanı olarak varlığını sürdürüyor.

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Birgi'de Frig ve Lydia (Lidya) uygarlıkları, Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve Bizans İmparatorluğu, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminin izleri bulunuyor.

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TÜRK MİMARİSİ'NİN VİTRİNİ
Yaklaşık 700 yıldır tarihi görüntüsü bozulmayan Birgi'de, bugün de evler usta çırak ilişkisiyle yetişen kişilerce inşa ediliyor.

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Korunmuş güzel mimari örneklere sahip olması dolayısıyla "Türk mimarisinin vitrini olarak" değerlendirilen Birgi'nin evleri, kendi coğrafyasının toprak ve ağaç türleri ile doğal taşları kullanılarak yapılıyor.

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İki katlı binalar, zemini taş, üst kat ve tavanları ahşap olacak şekilde inşa ediliyor. Evlerdeki sofalar ve dışa yönelik kafesli pencereler mimarinin en belirgin özellikler arasında yer alıyor.

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Mahalleyi gezenler, 700 yıl öncesinin mimari izlerini taşıyan evler arasında adeta zamanda yolculuğa çıkıyor. Birgi, mimari dokusuyla dizi ve filmler için doğal plato işlevi görüyor.

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Birgi'de son dönemde Unutursam Fısılda, Yeşil Deniz, Atçalı Kel Mehmet Efe, Trileçe, Tatar Ramazan gibi yapımların çekimi yapıldı.

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Hürriyet Seyahat Gezgini Sevil Mert'e Birgi'de nereleri gezmeli, neler yapmalı? diye sorduk. İşte mutlaka uğramanız gereken yerler...

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Aydınoğlu Meydanı
Aydınoğlı Meydanı’nda tarihi köy kahvesi, Osmanlı Hamamı, İmam-ı Birgivi medresesi, Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Aydınoğulları Türbesi ve Sultan Şah türbesi yer alıyor.

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Birgi tarihte önemli medeniyetlere ev sahipliği yaparken, önemli bilim insanları da yetiştirmiş. İlk Türk denizcilerinden, Bizanslılar’ı İzmir’den çıkaran Aydınoğlu Umur Bey, Anadolu’nun ilk müslüman doktorlarından Celaleddin Hızır El Aydini ve İslam bilgini İmam-ı Birgivi bunların bazıları.

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Kerim Ağa Konağı
Meydandaki Umur Bey anıtının yanından aşağıya inen küçük sokaktan ilerlerseniz yıkılmaya yüz tutmuş Kerim Ağa konağı sizi karşılayacak.

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18 veya 19. yüzyılda yapılmış konak, geleneksel Türk mimarisinin özgün örneklerinden biri. Dışarıdan dahi etkileyici görünen bina ne yazık ki yıkılma tehlikesi altında ve ziyarete açık değil.

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Sandıkoğlu Konağı
Kerim Ağa Konağı’nın yanındaki sokaktan yukarıya doğru çıkarsanız tipik Birgi evlerinden oluşan güzel bir sokak sizi karşılayacak. Tarihin arka sayfalarında dolaşıp U çizerek meydana geri dönebilirsiniz.

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Bu sokakta yer alan Sandıkoğlu Konağı 19.yüzyılda yapılmıştır. Sandıkoğulları’nın konağı iken bugün belediyeye ait. Üst kattaki oda duvarlarındaki İstanbul manzarası ile dikkat çekmektedir.

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Demirli Mağaza
Derviş Ağa Camii’nin bahçesinde erken dönem Osmanlı mağazacılığın ilk örneklerinden olan Demirli Mağaza bulunuyor. Halen Sem İpekçiliğin satış mağazası olarak hizmet veriyor. Osmanlı’dan bugüne mağaza olarak kullanılmaya devam ediyor olması açısından çok güzel bir örnek.

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Küp Uçuranlar Kulesi
Demirli Mağaza’dan Cumhuriyet Meydanı’na doğru çıkarsanız Küp Uçuranlar Kulesi’ni göreceksiniz. Kule şu an restorasyonda olduğu için etrafı iskele ile kaplı.

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Güdük Minare
Birgi’nin ortasından geçen Birgi Deresi şehri ikiye bölüyor. Derenin karşısındaki yerlerden biri Güdük Minare; Aydınoğulları döneminde yapılmış olan camiiden geriye kalan minaresi. Dervişağa Camii’nin hizasından baktığınızda eski Birgi evleri ile birlikte güzel bir manzara veriyor. Minarenin olduğu ara sokaklara çıkıp Birgi sokaklarında keşfinizi sürdürebilirsiniz.

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Çakırağa Konağı
Birgi’de gezilecek yerler listesinin ilk sırasında yer alan ancak şu an ziyarete kapalı olan Çakırağa Konağı. Kapısında yıkılma tehlikesi nedeniyle ziyarete kapalı olduğuna dair bir bilgi var sadece, ne kadar süreceği, tekrar ne zaman açılacağını bilmiyoruz ne yazık ki.

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Yöresel ürünler pazarı
Tarih boyunca ipek böcekçiliği ve ipek üretimi yapmış olan Birgi’de hemen meydana yakın büyükçe bir yöresel ürünler pazarı var ve ipek ürünlerini burada bulmanız mümkün.

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Şu an ipek böceği yetiştiren kimse yokmuş ne yazık ki, ipek dışarıdan alınıp burada işleniyormuş. Pazarda oya işleri, köyde yetiştirilen kestane, ceviz gibi yöresel pek çok ürün bulmanız da mümkün.

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Birgi’ye nasıl gidilir?
Birgi, İzmir’e 125, Adnan Menderes Havaalanı’na ise 100 kilometre mesafede. Aracınızla 1,5 saatte Birgi’ye ulaşmanız mümkün.

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Eğer toplu taşımayı tercih ederseniz Ödemiş veya Salihli’den kalkan minibüsler ile Birgi’ye ulaşabilirsiniz.

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Anadolu tarihinde önemli yere sahip olan Birgi, koruma altında olması, iyi restore edilmiş evleri ve mis gibi havası ile yolunuzu değiştirip mutlaka uğranması gereken yerlerden. Birgi’ye gelmişken Ödemiş, Lübbey Köyü, Bozdağ ve Gölcük rotanıza ekleyebileceğiniz görülmesi gereken yerler.

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