Bir tatlı huzurun adresleri! 1 Haziran'da açılıyorlar, çoğuna girişler ücretsiz...

Milli park, göl, orman ve yayla gibi güzellikleri içerisinde barındırıyor. Park Sahara ve Karagöl olmak üzere ikiye ayrılmış. Karagöl'ün doğu ve batısında bulunan ormanlık alanlar kamp kullanımı için oldukça uygun… Milli parka giriş ücretleri, motosiklet 6, araba 9, minibüs 25 TL. Ayrıca otopark ücreti vermeniz gerekmiyor. Borçka Karagöl için herhangi bir giriş çıkış saati mevcut değil.