Bir kilosu 20 bin dolar! Öyle bir şey için kullanılıyor ki…
Bir zamanlar Tibet ile gelişen önemli ticaret yolunun geçtiği Johar Vadisi yeni bir türe ev sahipliği yapıyor. Modern zamandan uzak bir şekilde geleceklerini şekillendirmeye çalışan bir avuç insan tarihte var olmaya çalışıyor. Şimdilerde kilosu 20 bin dolardan öyle bir şey satılıyor ki, sizi çok şaşırtacak… BBC Travel yazarlarından Himanshu Khagta bölgenin yolunu tuttu ve ilginç bilgiler edindi… İşte detaylar…
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Çin’in Antik İpek Yolu üzerindeki Batı Himalaya Vadisi’nin olduğu bölgede yarım yüzyıldan beri terk edilmiş halde altı eski Hint köyü bulunuyor. Modern dünyadan uzak, kırılmış duvarları, dökük çatılarıyla burada bulunan dağ evleri görkemli bir geçmişi ve belirsiz bir geleceği gözler önüne seriyor.
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Tibet sınırına yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Johar Vadisi bir zamanlar önemli bir ticaret merkeziydi… Burada çiftçilik ve çobanlık yaparak yaşayan Shauka kabileleri zamanla başarılı tüccarlar haline gelmiş. Tibet’e ipek, baharat ve diğer mallarını götürmek için vadiden geçen yolu kullanmışlar.
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Vadinin en büyük köyü Bir zamanlar 400 aileye sahip önemli ticaret merkezi olan Milam, vadideki en büyük köylerdendi… Efsaneye göre şehrin labirente benzeyen dar sokaklarında dolaşırken yolunu kaybeden veya yanlış eve giren sayısı oldukça fazla…
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Bu nedenle köyde yönleri bulabilmek için bayrakla işaretlenmiş birçok nokta bulunuyor. Ayrıca Milam’a gidilen vadideki yolun üzerinde oyulmuş taşlar bulunuyor. Tibetli tüccarlar Milam’a değerli eşyalarını satmaya getirirken yol kenarlarında bu taşları bırakırlarmış.
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Bölgede terk edilmiş Panchu ve Ghangar isimli iki köy daha bulunuyor. Ghangar köyü, Hindistan’ın 7 bin 816 metre yükseklikteki en yüksek ikinci dağı olan Nanda Devi’de bulunuyor. Burası ana kampına 6 kilometrelik bir trekking başlangıç noktası konumunda yer alıyor.
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Basit bir hayat Bölgede çok fazla istihdam olmamakla beraber çoğunlukla insanlar kendi sebzelerini yetiştiriyor. Yetiştirilen sebzeleri askerlere satarak kazandıkları parayla basit bir hayat sürüyorlar. Elektrikleri yok ve burada yaşayan bir avuç insan, vadinin ormanlarından gelen odunlarla, güneş enerjisine ihtiyaç duyuyor. Köyleri çevreleyen zengin çayırlarda birçok yenilebilir bitki yetişiyor.
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Yabani ıspanak, eğrelti otu, Shauka’nın yağ ve baharatlarla süslediği pilav veya roti tadılabilecek yerel lezzetlerden. Yakın zamanda vadinin yüksek yerlerinde nadir bir mantar türü keşfedilmiş.
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Yaygın olarak ‘Yarsagumba’ veya ‘tırtıl mantarı’ olarak bilinen bu tür Çin tıbbında akciğer ve böbrekle ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Sadece Himalayaların yüksek bölgelerinde bulunan tırtıl mantarları, karlar eridikten sonra mayıs ve haziran aylarında toplanıyor. Ayrıca bir kilogram Yarsagumba 20 bin ABD dolarından fazlasına bile alınabiliyor.
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Belirsiz bir gelecek Her ne kadar turizm ve ot toplama faaliyetleri bu köyleri biraz canlandırdı. Yalnız burada Shauka’da kabileleri hariç başkalarının yaşama ihtimalleri çok düşük. Johar Vadisi’ne ulaşım konusunda karayolu çalışmaları devam ediyor. Ancak zorlu arazi ve sert kış koşulları nedeniyle tamamlanması yıllar alabilir.