Hürriyet Seyahat Özel / Aynur Tattersall / Hürriyet Seyahat Gezgini
Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 17:23 |
Bir ilki gerçekleştirdi... Yanında biftekle 27 ülke gezdi, nedeni ise…
Mesleğe kasaplıkla başlayan 36 yaşındaki kasap Ali Çetinkaya, en lezzetli etlerin yapıldığı ülkeleri tespit etmek ve hikâyelerini yazmak için 3 ay süren maceralı bir dünya turuna çıktı. Dünyada başka bir örneği olmayan seyahette Çetinkaya Arjantin’den Japonya’ya, Kore’den Brezilya’ya, Uruguay’dan Rusya’ya tam 27 ülke gezdi. Bu yolculuğu konuşmak için bir araya geldik. Çetinkaya iyi etin sırları ve seyahatinin en ilginç anılarını anlattı.
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Seyahat tutkusu başka bir şey insanı bir sardı mı peşini bırakmaz. Hiç durmadan seyahat eden bir gezgin olarak benim de her turumun ayrı bir teması olur. Bir defasında ben de kişisel dönüşüm programlarının yapıldığı ülkeleri kafama takmıştım.
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Tayland’tan Maldivlere, Dubai’den San Francisco’ya gitmediğim kurs, workshop hemen hemen hiç kalmadı diyebilirim. Yıllardır seyahat yazdığım için dünya turlarının onlarca ilginç şekline de şahit oldum.
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Otostopla denizden dünya turu yapanlardan, işi gücü bırakıp yoga kamplarının peşinden gidenlere kadar birçok değişik formatta karşımıza çıkıyor seyahatler. Şimdi pandemiden dolayı biraz askıya alınmış gibi görünse de gezginleri durdurmak imkansız.
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ETİN PEŞİNDE 27 ÜLKE
Amasyalı 36 yaşındaki kasaplıktan şefliğe adım atan Ali Çetinkaya da hayallerinin peşinden gitmek için işi gücü bırakıp kendine bir rota çizmiş.
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Dünyada en iyi etin nerede olduğunu, nasıl pişirildiğini öğrenmek için Çetinkaya Arjantin’den Japonya’ya, Kore’den Brezilya’ya, Uruguay’dan Rusya’ya, İngiltere’den daha dünyanın birçok ülkesine gitmiş.
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Dünyada eti, nasıl yapıyorlar, en iyisi hangisi sorusunun yanıtını bulmak için Çetinkaya’nın çıktığı bu yolculuk tam iki yıl sürdü. Dünya gastronomide yeni nesil şeflerle başka bir yöne doğru hareket ediyor. Çetinkaya da lezzeti yakalamak için çıkmış bu seyahate .
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BİR SÜRE YANINDA BİFTEKLE DOLAŞTI
Hatta bir süre yıllandırmak istediği bir parça eti de yanında taşımış Çetinkaya. Moskova’da aldığı bir parça bifteği Rusya’nın birçok şehrine götürmüş. Daha sonra Kazakistan, Moğalistan derken et de dünya turunun bir parçası olmuş. Çetinkaya Japonya’ya vardığında ülke dışarıdan hiçbir et ve et ürünü kabul etmediği için ete hava alanında el koyulmuş.
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Çetinkaya’nın yanından ayırmadığı et de bir süre yolculuğun bir parçası olmuş. Dünyanın en güzel çiftliklerinin ve etinin Japonya’da olduğunu söyleyen Çetinkaya, Uruguay’da gittiği dev çiftliklerden çok etkilenmiş. Wagye (Vagu) ırkının olduğu Japonya’da kalitenin bu kadar iyi olmasını hayvanların genetik olarak çok değişmemiş olmasına bağlıyor.
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DÜNYADAKİ EN POPÜLER KUZULAR TÜRKİYE TRAKYA’DA
Çetinkaya dünyayı gezmiş dolaşmış ama en iyi kuzu cinsinin Trakya’da olduğunu söylüyor. Türkiye’de bitki örtüsünden kaynaklı olarak Balıkesir, Çanakkale ve Bursa’da yetişen Kıvırcık cinsi kuzuların dünyanın en iyi bakılmış cins olduğunu ifade ediyor.
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Balıkesir’de Doğu'ya göre hayvanların daha rahat yaşadığını, dağ bayır dolaşmayan hayvanların ne çok soğuk ne de çok sıcak olan rahat ortamda, rahat yetişmeden kaynaklı bir farklılıkları olduğunu belirtiyor.
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URLA’DA ZEYTİN AĞAÇLARI ARASINDA LEZZET DURAĞI
Şef Çetinkaya dünyayı dolaştıktan sonra Steakhouse konseptini Ege’nin zengin mutfağı ile buluşturarak İzmir’in Urla ilçesinde 20 dönümlük Urla sahne adını taşıyan bir arazi üzerine kurulu 300 zeytin ağacının arasında bir lezzet durağı yaratmış.
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Daha şimdiden İzmirlilerin ilgi odağı olmayı başaran mekânda dünyanın en popüler et pişirme yöntemleri uygulanıyor.
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ET İLE İLGİLİ DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR
Lezzetli ve sağlıklı pişirmek için bu kadar yol giden Çetinkaya, bir hayvanın et kalitesini anlamak için kontrafile veya antrikot kısmına bakmanın yeterli olabileceğini söylüyor. Bir et dokusunun içerisine yağlar ne kadar ince ve dağınık yayılırsa kalitesi o kadar iyi oluyor. İşte et hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar;
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1- Yağsız değil yağlı et makbuldür.
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2- En lezzetli et baharlara boğulmuş olan değil, hiç baharat kullanılmayan ettir.
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3- Kemikten sıyrılmış etlerin köftesi güzel olur diye bilinir. Tamamen bazı kasapların ortaya attığı şehir efsanesidir.
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4- Bütün etler aynı ısıda pişmez her etin pişme özelliği farklıdır.
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5-Dondurulmuş etin doku yapısı bozulur. Lezzet kaybı olur