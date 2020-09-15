Bir ilki gerçekleştirdi... Yanında biftekle 27 ülke gezdi, nedeni ise…

Seyahat tutkusu başka bir şey insanı bir sardı mı peşini bırakmaz. Hiç durmadan seyahat eden bir gezgin olarak benim de her turumun ayrı bir teması olur. Bir defasında ben de kişisel dönüşüm programlarının yapıldığı ülkeleri kafama takmıştım.