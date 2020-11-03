Bir ilki gerçekleştirdi! Daha önce deneyen hayatını kaybetmişti...
Amerikalı sporcu ve maceraperest Colin O'Brady hiçbir yardım almadan Antarktika kıtasını baştan sona geçen ilk insan oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
54 gün süren maceranın son 32 saatinde yaşadıkları ise çok şaşırtıcı…
2
Abone Ol
O'Brady, dünyanın en soğuk kıtasında 170 kilo ağırlığındaki kızağını kar tepelerinin üzerinde günde 13 saat çekerek yaptığı 1482 kilometrelik zorlu yolculuğu 54 günde tamamladı.
3
Abone Ol
İki yıl önce emekli bir İngiliz subay aynı yolculuğu yapmayı denemiş ve bitişe yaklaşık 50 kilometre kâlâ hayatını kaybetmişti. İngiliz yüzbaşı Louis Rudd, arkadaşının anısına O'Brady'e rakip olmuştu.
4
Abone Ol
'İmkansız ilk' Profesyonel bir sporcu olan O'Brady, ‘İmkansız İlk’ adını verdiği yolculuğunun önemli aşamalarını sosyal medya hesabında paylaştı.
5
Abone Ol
Yolculuğunun 47'nci gününde uydu telefonuyla BBC'ye konuşan O'Brady, "Çok yoruldum" demiş, aşırı kilo kaybı nedeniyle saatinin sürekli kolundan düştüğünü söylemişti.
6
Abone Ol
O'Brady ve Rudd, Ronne Buz Sahanlığı'nda başladıkları yolculuklarını Leverett Buzulu'nda tamamladı.
7
Abone Ol
Yarıştan birkaç gün önce Şili'de bir otelin barında tanışan O'Brady ve Rudd, ayrı ayrı yapmayı planladıkları yolculukları yarışa dönüştürme kararı almıştı.
8
Abone Ol
Doktorlar 'Bir daha yürüyemezsin' dedi, dağlara tırmandı 2008'de Tayland'da tatildeyken vücudunun dörtte birinde ağır yanıklar oluşan O'Brady, doktorların bir daha yürüyemeyeceğini söylemesine rağmen hızla iyileşti.
9
Abone Ol
Sonrasında triatlonlara katılan ve her kıtadaki en yüksek dağı kapsayan Yedi Zirveler tırmanışını tamamlayan O'Brady, Kuzey ve Güney Kutbu'nu da kayakla geçti, ayrıca ABD'deki her eyaletin en yüksek noktasına tırmandı.
10
Abone Ol
O'Brady'nin tarihe geçen bu yolculuğunu Portland'daki ailesi ve yakınları da GPS yardımıyla internet üzerinden takip etti.
11
Abone Ol
Güzergâhın son etabını uyumadan geçiren ve 170 kilogram ağırlığında malzemesi olan O'Brady, macerayı tamamlamasının ardından başarısını ailesine telefonla bildirdi.
12
Abone Ol
"Acı çektim, ölümüne korktum, üşüdüm ve yalnız hissettim" O'Brady yolculuğunun 37'nci gününde yaptığı paylaşımda bir fotoğrafını yayınladı. Fiziksel olarak ne kadar değiştiğini vurgulayarak;
13
Abone Ol
"Artık yolculuğun başındaki aynı kişi değilim, bunu yüzümden anlayabiliyor musunuz? Acı çektim, ölümüne korktum, üşüdüm ve yalnız hissettim.
14
Abone Ol
Güldüm, dans ettim, mutluluk gözyaşları döktüm..." diye yazdı.