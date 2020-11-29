Bir ‘bal ormanı’ rüyası

Kovanlar dallarda Ayıların erişemeyeceği en yüksek ağaç gürgen. İçi boş kütüklerden yapılan kara kovanlar gürgenin gövdesine ve dallarına sabitlenmiş platformlara yerleştiriliyor. Modern arıcılıkta kullanılan kovanların aksine, kara kovanlar yıllar boyu ağaçta kalmaya devam ediyor. Bu kovanlardan sağılan kestane balı, kendine özgü, güçlü bir tada sahip ve tıbbi olarak da birçok faydası var.