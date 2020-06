Bingöl'de kaplıcalar kapılarını açtı

"Misafirlerimizi bekliyoruz" Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Günerigök de yılın her döneminde büyük rağbet gören biri Bingöl Üniversitesi diğeri de özel sektöre ait olmak üzere iki termal tesiste, 2'si VIP 12 havuz, 120 yatak ve 20 apart daire ile hizmet verdiklerini söyledi.İnsanların sadece kaplıca suyu için değil park ve bahçelerde piknik yapmak için de beldeye geldiğini belirten Günerigök, 3 bin 250 nüfuslu Ilıcalar'da her yıl turizm yoğunluğu yaşandığını aktardı.Salgın sürecinde ise hiç ziyaretçinin gelmediğini anımsatan Günerigök, 1 Haziran'dan itibaren de 2 bini aşkın insanın beldeye geldiği bilgisini verdi.Günerigök, şöyle devam etti:"Ilıcalar beldemiz 2 termal tesisimiz, Cevdet Yılmaz Parkı, Soğukçeşme kavurması, mesire alanlarıyla yeni hizmete açıldı. Misafirlerimizi bekliyoruz. Salgından dolayı yaklaşık 3 aydır tesislerimiz kapalıydı. Beldemizin her tarafı yemyeşil, inşallah bundan sonra misafirlerimizi ağırlamak için her şey hazır. Ilıcalar güvenli ve huzurlu bir beldedir. Rahatlıkla insanlar gelip kalabilecekleri gibi geç saatlere kadar da eğlenebilirler. Salgın sürecinde beldemizde hiçbir vaka olmadı inşallah bundan sonra da olmayacaktır. İnşallah sezonu dolu dolu geçireceğiz."Sodyum, kalsiyum, bikarbonat ve sülfat gibi mineraller bakımından zengin olan suya sahip kaplıcalara gelen Mehmet Karasu ise uzun süre evde kalmanın stresini kaplıcada attığını dile getirdi.Normal zamanlar ise romatizma ağrılarına şifa bulmak için sıcak suyu tercih ettiğini anlatan Karasu, "Salgın sürecinde bu suya hasret kaldık. Ondan dolayı sıcak suyumuza geldik, stres atıyoruz. Gelmeyenlere tavsiye ediyorum. Gelsin bu sıcak sudan faydalansınlar." diye konuştu.Belde sakini Ali Kaymazalp da kaplıcanın birçok hastalık için şifa kaynağı olduğunu belirtti.