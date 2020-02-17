Bilim insanlarını şaşırtan olay! Okyanusun altında ortaya çıktı...

30 metre genişliğinde ve üç buçuk metre derinliğinde olan havuz, yüzeyden 1000 metre derinlikte bulunuyor. İçine giren canlıları öldürebilecek kadar yoğunlukta tuza sahip. Fakat yapılan incelemelerde bu bölgede yaşayan mikrobiyal canlıların olduğu da tespit edildi.