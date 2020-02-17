Bilim insanlarını şaşırtan olay! Okyanusun altında ortaya çıktı...
Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.
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Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.
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30 metre genişliğinde ve üç buçuk metre derinliğinde olan havuz, yüzeyden 1000 metre derinlikte bulunuyor. İçine giren canlıları öldürebilecek kadar yoğunlukta tuza sahip. Fakat yapılan incelemelerde bu bölgede yaşayan mikrobiyal canlıların olduğu da tespit edildi.
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Özellikle araştırmacılar burada, diğer gezegenlerdeki yaşamla ilgili bilgi edinebileceklerini de düşünüyorlar.
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Bilim insanları bu nedenle yerin detaylı haritasını çıkarmak için robot denizaltıyla dalış yaptılar.
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Üniversitesi'nde biyolog olan Erik Cordes, esrarengiz bölgeyi; "Orası okyanusun altında bir göl!" şeklinde tanımlıyor.
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Cordes'e göre, bu havuzda yaşayan mikrobiyal yaşam, yüksek tuzluluk oranı ve düşük oksijene adapte olarak hayatta kalmayı başarmış.
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Canlıların bu adaptasyon yeteneğinin, canlılar için zor koşullara sahip gezegenlerde de olabileceğini belirtiyor.
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Bu yüzden bu bölgenin dünya dışı yaşamla ilgili birçok soruya cevap verebileceği düşünülüyor. Su o kadar yoğun tuza sahip ki, içine giren bir canlının yaşamını sürdürme ihtimali bulunmuyor.
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Keşifi yapan ise San Pedro merkezli bir araştırma gemisi olan: E / V Nautilus...
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Midye solungaçlarında yaşayan bakteriler simbiyotik bir ilişki sayesinde derin okyanusta hayatta kalıyor.
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Gölün yüzeyinden yaklaşık 10 feet derinliğe kadar, tuzlu su nispeten iyi bir sıcaklığa sahip.
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Keşif sırasında sensör derinleşince sıcaklık 66 dereceye yükseldi.
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E / V Nautilus, tuzlu su havuzuna 62 metreden fazla şekilde daldı ancak dip noktasına ulaşamadı.