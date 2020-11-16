Bilim insanlarından şaşırtan teoriler! Elon Musk bile inanamadı, meğer...

Haçlar Tepesi (Kryžių kalnas) / Litvanya Haçlar Tepesi eski bir mezarlık gibi… Sıklıkla Katolikler geliyor buraya. Ziyaretleri sırasında bir haç bırakırlarsa dileklerinin yerine geleceğine inanıyorlar. Bir efsaneye göre, tepeye haç bırakan ilk kişi, kızı ölümcül hasta olan bir köylüymüş. Kızı kurtulunca herkes buranın kerametine inanmış ve her gelen haç bırakmaya başlamış.