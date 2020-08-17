'Beyaz altın' olarak biliniyor! 5 bin dolara satılıyor, görenleri şaşkına çevirdi...
Seyahate çıkarken gideceğiniz ülkede farklı dünya mutfaklarının tadına varacağınızı düşünüp heyecanlanıyorsunuzdur çünkü her ülkenin kendine özgü bir yemek kültürü farklı lezzetleri var. Yalnız listelediğimiz bu yemekler hayatınız boyunca görüp görebileceğiniz en değişik yemekler. Bunları tatmak gerçekten yürek ister! İşte dünyanın çeşitli yerlerinden birbirinden ilginç yemekler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Gezginler, seyahat programlarını yaparlarken gidecekleri yerlerin mutfağını da en az görecekleri yerler kadar detaylı düşünür, inceler ve çok önceden rezervasyonlarını yapar. Yalnız bu listedeki yemekleri tatmak hem yürek istiyor hem de oldukça pahalı. Hatta birçoğu dünyanın farklı bölgelerindeki müzelerde sergileniyor. İşte birbirinden ilginç yemekler...
2
Abone Ol
Kedi dışkısından üretilen dünyanın en pahalı kahvesi: Kopi Luwak Kopi Luwak, dünyanın en pahalı ve en az üretilen kahvesi olarak biliniyor. Endonezya Sumatra Adası'nda yaşayan misk kedileri (Paradoxurus), kahve ağaçlarındaki kahve çekirdeklerini bütün olarak yutuyor. Çekirdekler hayvanın midesindeki enzimlerle fermantasyon geçiriyor ve dışkı yoluyla atılıyor. Bu dışkıdan hayvanın yuttuğu kahve çekirdikleri toplanıyor.
3
Abone Ol
Toplanan çekirdekler dezenfekte edildikten sonra kavruluyor. Ardındansa pişirilmeye hazır bir şekilde paketleniyor. Kilosu 350-500 dolar civarında olan bu kahve türü, çoğunlukla Sumatra, Java ve Bali'de üretiliyor...
4
Abone Ol
Kızartılmış kuzu yumurtası ABD'de Rocky (Kayalık) Dağları'na özgü Rocky İstiridyesi, kuzu yumurtasının (testis) kızartılmasıyla yapılıyor...
5
Abone Ol
Taşemen Balığı Böreği Taşemen adı verilen korkunç balıklar, yapıştıkları balıklarının kanını emip canını çıkarıyor. En belirgin özellikleri, huni gibi emebilen bir ağza sahip olmaları...
6
Abone Ol
Sinek larvalı casu marzu peyniri İçinde canlı böcek (sinek) larvası bulundurmasıyla ünlü olan İtalya Sardinya'ya özgü bir koyun peyniri Casu Marzu...
7
Abone Ol
Ördek yumurtası lokması Kamboçya’da oldukça gözde... Kuluçkadan alınmış, içerisinde neredeyse gün ışığını görmeye hazır civcivlerlerin olduğu, çoğunlukla ördek ve bazen de tavuk yumurtasının haşlanmasıyla hazırlanıyor...
8
Abone Ol
Üç penis likörü Likör, fok, geyik ve çin köpeği penisinden yapılıyor. Bu içki çok özel, çünkü hayvan penisinin Çin'de erkeklerde cinsel gücü artırdığına inanılıyor.
9
Abone Ol
Balık spermi çorbası: Shirako Shirako, Japoncada 'beyaz çocuk' anlamına geliyor. Kremsi ve soft tadı nedeniyle Japonların çok sevdiği bu çorba balık sperminden yapılıyor.
10
Abone Ol
Yüzyıl yumurtası Adı yüzyıl yumurtası olsa da yumurtalar yüzyllık değil. Çin mutfağına ait yemekte, bildiğimiz yumurta önce çamur benzeri bir maddeye batırılıyor, ardından gömülerek birkaç ay boyunca toprak altında saklanıyor.
11
Abone Ol
Yer altından çıkarıldıklarında oldukça iyi korunmuş halde oluyorlar. Yumurtalar, keskin peynir tadını andıran bir aromaya kavuşuyor.
12
Abone Ol
Domatesli Koyun Gözü Moğolistan'da domates suyuna koyun gözü atılmasıyla yapılan çorba türü..
13
Abone Ol
Kuzu midesinden yapılan Menudo Meksika'ya özgü Menudo, kuzu veya sığır midesinden yapılan bir türlü...
14
Abone Ol
Sümüklü Böcek Escargot Salyangoz yemeği, diğer adıyla Escargot dünyada en çok Fransa'da tüketiliyor. Yılda 40 bin ton salyangoz yiyen Fransızlar, genellikle dondurulmuş halde veya konserve olarak alıyor.
15
Abone Ol
Peru usulü Kurbağa yumurtası suyu Jugo de rana, Peru'da kurbağa yumurtasıyla yapılan özel bir içecek.
16
Abone Ol
Kuş yuvası çorbası Doğunun havyarı diye nitelendirilen kuş yuvası çorbası, mağarada yaşayan bir tür ebabil kuşunun katılaşmış tükürüğünden inşa ettiği yuvasından yapılıyor.
17
Abone Ol
Çin mutfağı spesyallerinden kuş yuvası suda çözüldüğü zaman, jelatinimsi bir bulamaca dönüşüyor ve çorba yapımında bu bulamaç kullanılıyor. Beyaz altın olarak da adlandırılan bu çorbanın fiyatı 5 bin dolara kadar çıkıyor.