'Beyaz altın' olarak biliniyor! 5 bin dolara satılıyor, görenleri şaşkına çevirdi...

Gezginler, seyahat programlarını yaparlarken gidecekleri yerlerin mutfağını da en az görecekleri yerler kadar detaylı düşünür, inceler ve çok önceden rezervasyonlarını yapar. Yalnız bu listedeki yemekleri tatmak hem yürek istiyor hem de oldukça pahalı. Hatta birçoğu dünyanın farklı bölgelerindeki müzelerde sergileniyor. İşte birbirinden ilginç yemekler...