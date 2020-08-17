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HaberlerSeyahat Haberleri'Beyaz altın' olarak biliniyor! 5 bin dolara satılıyor, görenleri şaşkına çevirdi...
GeriSeyahat 'Beyaz altın' olarak biliniyor! 5 bin dolara satılıyor, görenleri şaşkına çevirdi...
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 15:44,

'Beyaz altın' olarak biliniyor! 5 bin dolara satılıyor, görenleri şaşkına çevirdi...

Seyahate çıkarken gideceğiniz ülkede farklı dünya mutfaklarının tadına varacağınızı düşünüp heyecanlanıyorsunuzdur çünkü her ülkenin kendine özgü bir yemek kültürü farklı lezzetleri var. Yalnız listelediğimiz bu yemekler hayatınız boyunca görüp görebileceğiniz en değişik yemekler. Bunları tatmak gerçekten yürek ister! İşte dünyanın çeşitli yerlerinden birbirinden ilginç yemekler...

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Gezginler, seyahat programlarını yaparlarken gidecekleri yerlerin mutfağını da en az görecekleri yerler kadar detaylı düşünür, inceler ve çok önceden rezervasyonlarını yapar. Yalnız bu listedeki yemekleri tatmak hem yürek istiyor hem de oldukça pahalı. Hatta birçoğu dünyanın farklı bölgelerindeki müzelerde sergileniyor. İşte birbirinden ilginç yemekler...

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Kedi dışkısından üretilen dünyanın en pahalı kahvesi: Kopi Luwak
Kopi Luwak, dünyanın en pahalı ve en az üretilen kahvesi olarak biliniyor. Endonezya Sumatra Adası'nda yaşayan misk kedileri (Paradoxurus), kahve ağaçlarındaki kahve çekirdeklerini bütün olarak yutuyor. Çekirdekler hayvanın midesindeki enzimlerle fermantasyon geçiriyor ve dışkı yoluyla atılıyor. Bu dışkıdan hayvanın yuttuğu kahve çekirdikleri toplanıyor.

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Toplanan çekirdekler dezenfekte edildikten sonra kavruluyor. Ardındansa pişirilmeye hazır bir şekilde paketleniyor. Kilosu 350-500 dolar civarında olan bu kahve türü, çoğunlukla Sumatra, Java ve Bali'de üretiliyor...

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Kızartılmış kuzu yumurtası
ABD'de Rocky (Kayalık) Dağları'na özgü Rocky İstiridyesi, kuzu yumurtasının (testis) kızartılmasıyla yapılıyor...

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Taşemen Balığı Böreği
Taşemen adı verilen korkunç balıklar, yapıştıkları balıklarının kanını emip canını çıkarıyor. En belirgin özellikleri, huni gibi emebilen bir ağza sahip olmaları...

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Sinek larvalı casu marzu peyniri
İçinde canlı böcek (sinek) larvası bulundurmasıyla ünlü olan İtalya Sardinya'ya özgü bir koyun peyniri Casu Marzu...

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Ördek yumurtası lokması
Kamboçya’da oldukça gözde... Kuluçkadan alınmış, içerisinde neredeyse gün ışığını görmeye hazır civcivlerlerin olduğu, çoğunlukla ördek ve bazen de tavuk yumurtasının haşlanmasıyla hazırlanıyor...

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Üç penis likörü
Likör, fok, geyik ve çin köpeği penisinden yapılıyor. Bu içki çok özel, çünkü hayvan penisinin Çin'de erkeklerde cinsel gücü artırdığına inanılıyor.

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Balık spermi çorbası: Shirako
Shirako, Japoncada 'beyaz çocuk' anlamına geliyor. Kremsi ve soft tadı nedeniyle Japonların çok sevdiği bu çorba balık sperminden yapılıyor.

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Yüzyıl yumurtası
Adı yüzyıl yumurtası olsa da yumurtalar yüzyllık değil. Çin mutfağına ait yemekte, bildiğimiz yumurta önce çamur benzeri bir maddeye batırılıyor, ardından gömülerek birkaç ay boyunca toprak altında saklanıyor.

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Yer altından çıkarıldıklarında oldukça iyi korunmuş halde oluyorlar. Yumurtalar, keskin peynir tadını andıran bir aromaya kavuşuyor.

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Domatesli Koyun Gözü
Moğolistan'da domates suyuna koyun gözü atılmasıyla yapılan çorba türü..

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Kuzu midesinden yapılan Menudo
Meksika'ya özgü Menudo, kuzu veya sığır midesinden yapılan bir türlü...

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Sümüklü Böcek Escargot
Salyangoz yemeği, diğer adıyla Escargot dünyada en çok Fransa'da tüketiliyor. Yılda 40 bin ton salyangoz yiyen Fransızlar, genellikle dondurulmuş halde veya konserve olarak alıyor.

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Peru usulü Kurbağa yumurtası suyu
Jugo de rana, Peru'da kurbağa yumurtasıyla yapılan özel bir içecek.

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Kuş yuvası çorbası
Doğunun havyarı diye nitelendirilen kuş yuvası çorbası, mağarada yaşayan bir tür ebabil kuşunun katılaşmış tükürüğünden inşa ettiği yuvasından yapılıyor.

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Çin mutfağı spesyallerinden kuş yuvası suda çözüldüğü zaman, jelatinimsi bir bulamaca dönüşüyor ve çorba yapımında bu bulamaç kullanılıyor. Beyaz altın olarak da adlandırılan bu çorbanın fiyatı 5 bin dolara kadar çıkıyor.

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