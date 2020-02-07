'Beş mevsimin' yaşandığı yer! Yasaklar diyarı olarak da biliniyor...

Bir diğer kış olan ikinci kış ise birçok insanın favorisi. Gökyüzü ve manzara renkleri saatlere göre değişiyor. Güneş her an ufukta yükselebilecekmiş gibi görünüyor. İnsanlar bu nedenle bu kışı daha çok seviyor. Bu olay haftalarca sürüyor. Burada yaşayan çoğu insan ya turizm ya kömür madenleri ya da çalışmalarını sürdürmek üzere araştırmacı olarak geliyor.