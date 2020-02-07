'Beş mevsimin' yaşandığı yer! Yasaklar diyarı olarak da biliniyor...
Kuzey Kutup Dairesi içinde bir kar ve buz diyarı Svalbard takımadaları… Üçte ikisi doğa mirası olarak korunan takımada, zengin yaban hayatı ve etkileyici coğrafyasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Spitsbergen ve Longyearbyen adasındaki yaşam çok ilgi çekici… Bölge özellikle ‘ilginç yasakların olduğu adalar’ olarak da biliniyor.
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Spitsbergen ismi, aslında, engebeli tepeler mânâsına geliyor. Bu adı, 1596 yılında Kuzey Denizi Rotası'nı ararken adayı rastlantı eseri bulan Hollandalı kâşif Willem Barents vermiş.
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Fakat bu gerçeğin yanında adaları çok daha uzun yıllar önce 1194'te Vikinglerin bulmuş olabileceği ihtimâli de var. Çünkü Svalbard adı ilk kez 10. ve 11. yüzyıllarda yazılmış İzlanda destanlarında geçiyor. Adaların tümünün toplam yüzölçümü 39 bin kilometrekare… En uç noktalar ele alındığında 450 km uzunluğunda 225 km genişliğinde...
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Spitsbergen, haziran ayında dünyada güneşin 24 saat boyunca parladığı az sayıdaki yerden biri. Takımadalarında toplam 2 bine yakın kişi yaşıyor. Svalbard’ın yönetim merkezi olan Longyearbyen adasında ise bir de üniversite bulunuyor.
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Burada beş mevsim yaşanıyor Svalbard'da beş mevsimin olduğu var sayılıyor; İlkbahar, yaz, sonbahar, karanlık kış ve normal kış.
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Karanlık kış veya kutup gecesi olarak bilinen mevsimde güneş hiç yükselmiyor ve şubat veya mart aylarında alacakaranlık dönemi gözleniyor.
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Bir diğer kış olan ikinci kış ise birçok insanın favorisi. Gökyüzü ve manzara renkleri saatlere göre değişiyor. Güneş her an ufukta yükselebilecekmiş gibi görünüyor. İnsanlar bu nedenle bu kışı daha çok seviyor. Bu olay haftalarca sürüyor. Burada yaşayan çoğu insan ya turizm ya kömür madenleri ya da çalışmalarını sürdürmek üzere araştırmacı olarak geliyor.
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Güneşi görmek için çekilen çile Güneşi herkesten daha önce ve erken görmek isteyenler şubat aylarının sonlarına doğru dağlara tırmanıyor. Trollsteinen en uygun yer.
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850 metre yükseklikte bulunuyor. Yaklaşık 2-3 saat süren bir tırmanış sonucunda insanlar ödülüne kavuşuyor. Ancak önceden tahmin edilemeyen hava olayları nedeniyle bazen de güneş yüzünü göstermiyor. İlk güneş ışığının peşinde koşmak bir veya iki hafta sürüyor. Ancak ada sakinlerinin hayatı boyunca yaşadıkları en iyi deneyimlerden biri de bu oluyor.
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Kadınların doğum yapması yasak Bölgeyle ilgili en ilginç olay kadınların doğum yapamaması. Nedeni ise tecrit! Tecrit nedeniyle doğum yapmaları yasak. Hatta emeklilik yaşına gelen insanlar adada yaşayamıyorlar. Bölge yönetimi tarafından gönderiliyorlar.
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Tuhaf ama gerçek… Silahsız dolaşmak yasak! Svalbard'taki bir diğer ilginç kural ise yerleşim yeri dahil hemen hemen her yerde mutlaka silahla dolaşmak zorunda olmanız.
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Kutup ayılarının doğal yaşam alanı olan bölgede, olası saldırılardan korunmak için herkesin yanında silah taşıması zorunlu. Tabi kutup ayıları öldürülmüyor. Sadece korkutmak amaçlı havaya ateş atılıyor.
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‘Buraya zıtlıklar adası diyoruz’ CNN Travel’a açıklama yapan gezgin Ronny Brunvoll, "Bu ada tamamen zıtlıklar adası biliniyor, zaten biz de öyle söylüyoruz.
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Kutup gecesi boyunca güneş ışığı olmaksızın her yer simsiyah. Bu zifiri karanlıkta insanlar üç adım sonrasını bile göremiyor. Yaz aylarında ise bunun tam tersi. Güneş sarhoşmuşcasına hiçbir zaman nereye gideceğini bilmiyor. Bir de yasaklar var tabii…" diye açıklıyor.
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40’a yakın ülke burada yerleşim yeri kurma hakkına sahip1920 yılında yapılan ‘Svalbard Antlaşması’ gereğince bugün itibarı ile sayısı 40'ı aşan ülke adalarda yerleşim yeri kurma hakkına sahip.
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Bugün bu hakkı sadece Rusya ve Norveç kullanmakta. Takımadalarda en büyük yerleşim birimi olan Longyearbyen Norveç’e bağlı. Spitsbergen ise resmî olarak Norveç sınırları içinde görünmekte…