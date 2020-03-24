Beatles’ın almak istediği gitar şeklindeki ada! Satışa çıkarıldı, fiyatı dudak uçuklatıyor…

Savvaidis’e göre büyülü bir yer olan bu ada, ne çok büyük ne de çok küçük. Yollar ve patikalar, küçük bir şapel, kayıkhane ve Venedik tipi bir kulenin içerisinde bulunduğu, adadaki dokuz yapıyı birbirine bağlıyor. Su ihtiyacı ise özel bir mülkiyete ait olan kuyudan, su altı boruları yoluyla sağlanıyor.