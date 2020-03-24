Beatles’ın almak istediği gitar şeklindeki ada! Satışa çıkarıldı, fiyatı dudak uçuklatıyor…
Yunanistan'da Atina havaalanına 15 dakikalık bir helikopter uçuşu mesafesinde olan Ethereal Adası, 1967 yılında Birleşik Krallık'ın Liverpool kentinde kurulmuş dünyaca ünlü müzik grubu Beatles’ın, Akdeniz’de beraber yaşayacakları bir cennet arayışı içinde olduklarında gözlerine takılan gitar şeklinde özel bir adaydı. Şimdi ise satılığa çıkarıldı ve fiyatı da dudak uçuklatıyor.
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Ethereal, ana karadan birkaç kilometre ötede, zeytin ağaçları, vahşi çiçekler, şamfıstıkları, selvi, kayısı ve şeftali gibi çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu el değmemiş bir cennet sayılmaktaydı. Plajların olağanüstü sakinliği, nefes kesen manzaralar, kristal mavi suları, vahşi doğası ve çeşitli balık türleri ile Ethereal Adası, resmen mutluluk veren bir vaha görünümünde, kalpleri fethediyordu.
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Greece Sotheby’s Uluslararası Realty Gayrimenkul’un satış temsilcisi ve Ethereal Adası’nın satışından sorumlu olan Savvas Savvaidis, şu açıklamalarda bulundu: “Beatles grubu, satış için oldukça güçlü bir adaydı fakat pazarlık bir türlü sonuçlanamadı.
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Bildiğiniz gibi tipik Yunan adaları daha kayalıklı ve yaşamaya elverişsiz olabiliyor. Fakat Ethereal Adası yani Trinity Adası olarak bilinen bu sevimli ada, küçük, yemyeşil bitki örtüsü ve dümdüz konumuyla diğer adalardan farklı özellikleriyle öne çıkıyordu.
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Aynı zamanda adada, ulaşımı kolaylaştırmak için hem tekneler hem de helikopterler için beton bir rıhtım da bulunuyor. Atina Uluslararası Havaalanı’ndan yaklaşık 10 dakikalık bir helikopter uçuşu uzaklığında yer alması ise adayı, ideal bir hafta sonu kaçamağı yapmaya yetiyordu.”
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Savvaidis’e göre büyülü bir yer olan bu ada, ne çok büyük ne de çok küçük. Yollar ve patikalar, küçük bir şapel, kayıkhane ve Venedik tipi bir kulenin içerisinde bulunduğu, adadaki dokuz yapıyı birbirine bağlıyor. Su ihtiyacı ise özel bir mülkiyete ait olan kuyudan, su altı boruları yoluyla sağlanıyor.
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Geçmişi 1960’lara dayanan ana ev Alas’ın, iyi durumda olmadığını ve tadilattan geçmesi gerektiğini belirten Savvaidis’e göre bu işlemler için yaklaşık 1 milyon Euro gibi bir maliyet gerekiyor
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“Denizin sesini, sabah ve akşamüzeri esintisinin sesini duyabiliyorsunuz. Burası, asla çok rüzgârlı olmaz. Bu ada, Atina Yarımadası’ndan inen en göz alıcı gün batımlarından birine şahit olur.
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Bir diğer tarafta ise muhteşem gün doğuşu manzarasıyla uyanırsınız. Dilerseniz bir hafta sonu kaçamağı olsun, dilerseniz uzun bir tatil, üç, dört plajı bulunan Ethereal Adası, konuksever tavrı ile size muhteşem bir zaman geçirtecektir, emin olabilirsiniz.
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Eretria kasabasının ana karasından 1.5 kilometrelik bir uzaklıkta olan ada, yaklaşık 5 dakikalık bir bot yolculuğu kadar uzaklıkta yer alır. Bu küçük kasabada, ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz.”
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Tüm bunlara ilave, Ethereal Adası’nda, içerisinde dört yatak odası, iki banyosu olan bir ana bina ve iki yatak odalı ve tek banyosu olan bir müştemilat gibi konaklama alternatifleri bulunuyor.