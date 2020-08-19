Bazıları günler sürüyor... Tren ile seyahat edebileceğiniz keyifli rotalar

Eskişehir Hızlı Tren Bir günü aşan yolculuklar size çok uzun geliyor fakat yine de trenle seyahat etmek istiyorsanız, sizin için birkaç saatlik rotalar da var. Eskişehir de bunlardan en çok tercih edileni. İstanbul Pendik'ten hareket eden hızlı tren 3 saatin sonunda Eskişehir'de oluyor. Sadece çibörek yemeye bile gidebileceğiniz kadar kısa süren bu yolculuk, size güzel manzaralar da sunacak.