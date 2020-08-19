Bazıları günler sürüyor... Tren ile seyahat edebileceğiniz keyifli rotalar
Tatil planı yaparken asla atlanmayacak şey kesinlikle ulaşım. Tatile gideceğiniz yere nasıl ulaşacağınız da en az otel rezervasyonları kadar önemlidir. Günümüzde popülerlik kazanan ulaşım aracı tren ile ister uzun ister kısa yolculuklar yapıp farklı bir deneyim elde edebilirsiniz. Birbirinden güzel manzaraların tüm yol boyu size eşlik ettiği bu yolculuk sık sık tercihleriniz arasında olabilir.
Tren ile yolculuk deyince ilk akla gelen tabii ki Doğu Ekspresi. Özellikle gençlerin kalabalık arkadaş gruplarıyla tercih ettiği bu tren, Ankara’dan yola çıkıp Kars’a kadar gidiyor. Sırasıyla Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars istasyonlarına uğrayan ekspresin yolculuğu yaklaşık 25 saat sürüyor. Uzun sürmesi gözünüzü korkutmasın. Yataklı kompartmandan bilet alır ve yolculuğunuzu ev rahatlığında geçirebilirsiniz. İçerisinde mutlaka farklı arkadaşlar da edineceğiniz bu tren yolculuğu emin olun çok keyifli geçecek.
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Eski zamanlarda dönemin önemli bir merkezi olan Ani ‘1001 Kilise Şehri’ olarak da anılmaktadır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ani’de her kültüre ait bir eser görmek mümkün. Doğu Ekspresi ile yapacağınız keyifli yolculuk sonunda ilk durağınız kesinlikle Ani olmalı. Bu tarihi kendi ve görkemli yapıları mutlaka görmelisiniz.
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Her mevsim ayrı güzellikler sunan Çıldır Gölü, özellikle de kışın donduktan sonra üzerinde yürünmesiyle ün kazanmıştır. Yaz aylarında giderseniz de gölün etrafında bulunan restoranlarda, göl manzarası eşliğinde lezzetli bir balık yiyebilirsiniz.
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Kars’a kadar gidip nefis peynirlerini tatmadan olmaz. Dünyanın en lezzetli peynirlerini Kars'ta bulabilirsiniz.
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Van Gölü Ekspresi
Ankara ile Tatvan arasında hareket eden bu tren, Doğu Ekspresi ile birlikte ün kazandı. Diğer ekspresleri deneyip keyif alan yolcular, farklı şehirlere de uzun tren yolculuklarına başladı. Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Tatvan güzergahını tercih eden bu trende de yataklı kompartmanlar mevcut. Adından dolayı Van'a gidiyormuş izlenimi oluşturan bu trenle yolculuk da yaklaşık 25 saat sürüyor. İndiğiniz de lezzetli yemekler tadabileceğiniz Tatvan'da kaya mezarlarını da mutlaka ziyaret etmelisiniz.
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Eskişehir Hızlı Tren
Bir günü aşan yolculuklar size çok uzun geliyor fakat yine de trenle seyahat etmek istiyorsanız, sizin için birkaç saatlik rotalar da var. Eskişehir de bunlardan en çok tercih edileni. İstanbul Pendik'ten hareket eden hızlı tren 3 saatin sonunda Eskişehir'de oluyor. Sadece çibörek yemeye bile gidebileceğiniz kadar kısa süren bu yolculuk, size güzel manzaralar da sunacak.
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Porsuk Çayı Eskişehir'in simgesi haline gelmiş. Etrafındaki sayısız restoran ve kafede yemeğinizi yedikten sonra kahvenizi yudumlayabilir veya arka sokağındaki kalabalığa kendinizi bırakabilirsiniz. Eskişehir'de hangi sokağa girseniz sizi Porsuk Çayı'na çıkarmasından dolayı herkesin ilk görmek istediği yerler arasında yer alır.
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Porsuk Çayı'nda yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri de tekne veya gondol turu yapmak. Kendinizi Viyana'da gibi hissettirecek bu çay da turlarda oldukça uygun. Muhteşem fotoğraflar çekebileceğiniz Eskişehir turunuzun ilk adresi kesinlikle Porsuk Çayı olmalı.
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Eskişehir'de her yere ulaşım çok kolay. Bir gün içerisinde şehrin en önemli noktalarını da gezebileceğiniz için günübirlik turlar için oldukça uygun. Masal Şatosu ve civarında bulunan farklı yapılar ile muhteşem bir yer. Genç yaşlı demeden herkesin akın ettiği bu şato size sevdiğiniz tüm masalları yeniden hatırlatacak.
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Evleriyle meşhur Odunpazarı ise fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası. İçerisinde hala yaşam olan bu renkli evler ziyaretçilere görsel şölen yaşatıyor. Hemen girişinde bulunan tanınmış isimlerin balmumu heykellerinin sergilendiği müzeyi de mutlaka ziyaret etmelisiniz.
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Pamukkale Ekspresi
Düzenli olarak her gün Eskişehir ile Denizli arasında sefer yapan Pamukkale Ekspresi ise yaklaşık 9 saat sürüyor. Yalnızca pulman vagon yer alan tren birkaç günlüğüne kaçamak yapmak isteyenler için uygun olabilir.
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Pamukkale travertenlerine gitmek için bahane arayanlar bu treni çok seviyor. Hem keyifli hem de kısa süren tren yolculuğu sonunda aktarma ile Pamukkale'ye varabilirsiniz.
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Ankara Yüksek Hızlı Tren
İstanbul Halkalı'dan sık sık seferleri olan yüksek hızlı tren ile Ankara'ya yaklaşık 4 saat içinde varabilirsiniz. Bu kadar kısa sürmesi ilk defa tren yolculuğu yapacakların deneyimlemesi için de oldukça uygun. Günübirlik Ankara turu bile yapabilmenize imkan veren hızlı tren sayesinde yolunuz sık sık Ankara'ya düşebilir.
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Ankara'ya gittiğinizde yapmanız gerekenler listesinin ilk sıralarına Anıtkabir ziyaretini ekleyin. Görüntüsüyle bile sizi etkileyecek olan Anıtkabir'e Ankara'ya her gittiğinizde mutlaka uğramak isteyeceksiniz.
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Ankara'nın en sevilen parklarından olan Kuğulu Park, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de uğrak yeri haline geldi. Parkın adı, kurulduğu yıllarda Viyana tarafından hediye edilen beyaz kuğulardan geliyor. Hala da kuğuların yer aldığı park Ankara seyahatiniz sırasında ufak bir mola için en uygun yer.