Bayramda şehir yakınlarında gidilecek yerler... Hepsi sakin hem de çok ucuz

Bu güzel kaleden sonra Hanımsuyu Çeşmesi’ni de mutlaka görmelisiniz. 1871 yılında Mısırlı bir kadın tarafından bölgede yaptırılmış. Bizanslılar tarafından yaptırılan Kabaköz köy çeşmesi ise beldenin bir diğer ünlü çeşmesi. Şile'nin bir başka önemli yeriyse Ağlayan Kaya. Şile Feneri'nin civarında bulunan bu kaya taştan çıkan suyuyla farklı bir görsel güzellik sunuyor. Kırmızı ve turuncu renkli kumları ile romatizma hastalıklarını tedavi eden Kumbaba Tepesi ise yörenin bir diğer önemli ve turistik bölgesi. Bölgede çadır keyfi yapmak isteyenler için Kumbaba mevkii iyi bir alternatif. Şile’ye kadar gelmişken deniz ürünlerini tatmayı da ihmal etmeyin.