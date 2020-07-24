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GeriSeyahat Bayramda şehir yakınlarında gidilecek yerler... Hepsi sakin hem de çok ucuz
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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, İstock
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 12:21,

Bayramda şehir yakınlarında gidilecek yerler... Hepsi sakin hem de çok ucuz

Bayramda dört-beş günlük tatile çıkamayacak ve günübirlik seyahat önerisi arayanlardansanız listemiz tam size göre.

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İşte şehirden fazla uzaklaşmadan, birkaç saatte gidebileceğiniz doğa, manzara, göl, tarih, gastronomi, kum ve güneş dolu o rotalar…

2Keşfdilmeyi bekliyor: BAĞIRGANLI / KOCAELİ
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Keşfdilmeyi bekliyor: BAĞIRGANLI / KOCAELİ

Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı saklı bir cennet burası... Kumsalı tamamen doğal kumdur ve denizi koy içerisinde kalmakta... Diğer adıyla Taflan koyu olarak da biliniyor. Bölgede Bağırganlı Plajı yanı sıra Bağırganlı Limanı, pansiyonlar ve turistik tesisler de mevcut.

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Kandıra’daki bu köy İstanbul’dan Karadeniz kıyısından giderseniz iki saat, TEM otoyolunu kullanırsanız bir saat uzaklıkta ve oldukça sakin! Sarı kumlu sahilde denize girebileceğiniz gibi Kefken tarafındaki küçük ve ıssız koylarda da yüzebilirsiniz. Burası uzaklara gidemeyenler, Şile ve Kilyos kalabalık oluyor diyenler için harika bir seçim…

4Tarih, deniz ve gastronomi: ŞİLE / İSTANBUL
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Tarih, deniz ve gastronomi: ŞİLE / İSTANBUL

İstanbul Boğazı ve Karadeniz’in birleştiği noktada denize girmenin keyfi bir başka güzel. Bölgede ister minik bir pansiyonda kalabilir isterseniz de doğayla baş başa bir kamping tecrübesi yaşayabilirsiniz. Peki nereler gezilmeli? İlk sıraya Ocaklı Ada Kalesi’nin ekleyin. Şilede Cenevizliler tarafından inşa edilen bir kale. Yaklaşık 12 metre yüksekliğe sahip. Osmanlılar zamanında gelecek olan saldırıları önlemek amacıyla inşa edilmiş. Anlayacağınız oldukça değerli…

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Bu güzel kaleden sonra Hanımsuyu Çeşmesi’ni de mutlaka görmelisiniz. 1871 yılında Mısırlı bir kadın tarafından bölgede yaptırılmış. Bizanslılar tarafından yaptırılan Kabaköz köy çeşmesi ise beldenin bir diğer ünlü çeşmesi. Şile'nin bir başka önemli yeriyse Ağlayan Kaya. Şile Feneri'nin civarında bulunan bu kaya taştan çıkan suyuyla farklı bir görsel güzellik sunuyor. Kırmızı ve turuncu renkli kumları ile romatizma hastalıklarını tedavi eden Kumbaba Tepesi ise yörenin bir diğer önemli ve turistik bölgesi. Bölgede çadır keyfi yapmak isteyenler için Kumbaba mevkii iyi bir alternatif. Şile’ye kadar gelmişken deniz ürünlerini tatmayı da ihmal etmeyin.

6Konaklarıyla ünlü: BEYPAZARI / ANKARA
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Konaklarıyla ünlü: BEYPAZARI / ANKARA

Tarihi ve turistik güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ankara’nın Beypazarı ilçesinde turizm sezonu çoktan başladı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen 5 kültür varlığından biri olan Beypazarı ilçesi, tarihi çarşısı, konakları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor.

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Osmanlı şehirciliğinin bugüne taşınan örnekleri, Beypazarı'nı ziyaret eden vatandaşlarda hayranlık uyandırıyor. Burayı geldiğinizde yöresel lezzetleri tadıp, gümüş, bakır, demir, deri ve ipeğin işlendiği yöreye özgü takılardan mutlaka alın.

8Egzotik doğa: İĞNEADA / KIRKLARELİ
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Egzotik doğa: İĞNEADA / KIRKLARELİ

Bulgaristan sınırında bulunan Karadeniz kasabası 20 km. uzunluğundaki plajı ve incecik kumuyla güney tatil beldelerini aratmıyor. Deniz keyfinin ardından mutlaka Longoz Ormanları’nda keşfe çıkın. Zaten kendi egzotizmi olan İğneada’nın su içinde yüzen longoz ormanlarını, puslu lagünlerini ve bataklıklarını görmemek büyük kayıp…

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Ulaşım için, İstanbul’dan Çerkezköy, Saray, Vize, Poyralı, Demirköy ve İğneada güzergâhını kulanın. Bu yolu kullanarak üç saatte İğneada’ya varılıyor. Burası Kırklareli'nin en özel yeri… Hem huzurlu hem de bol aktiviteli ve ucuz… Yol üzerinde, Poyralı Demirköy arasındaki Yenice’de bir mola verip, Şen Kasap’ın harika etlerini tatmanızı tavsiye ederiz.

10Otantik doku: CUMALIKIZIK / BURSA
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Otantik doku: CUMALIKIZIK / BURSA

Uludağ'ın eteklerinde orijinal dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını koruyan atmosferiyle harika bir adres Cumalıkızık… 700 yıllık gizemli tarihi, Osmanlı'dan kalma binaları ve doğal kaynaklarıyla kente ayak bastığınızda kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Hatta dünyanın en dar sokağı da Cumalıkızık’da…

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2002’de o dönemim en popüler dizelerinden olan ‘Kınalı Kar’a ev sahipliği yapmasıyla Cumalıkızık, Bursa dışından da sık sık ziyaretçi ağırlamaya başladı. 2014’de ise Bursa’yla birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kabul edildi. Yazın cıvıl cıvıl ve yemyeşil olan köy sokaklarını dolaşmanın keyfi çok güzel. Köye ulaştığınızda kocaman bir meydan sizi karşılıyor. Köyün içine araçla giriş yapılmadığı için aracınızı meydanındaki otoparka park etmeniz gerekiyor.

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Köyün girişindeki büyük meydanda kurulan sergi alanı genelde kalabalık oluyor fakat köyün ara sokaklarında dolaşmaya başladığınızda yavaş yavaş sıyrılıyorsunuz bu kalabalıktan. Hafif yokuşlu köy sokaklarında dolaşırken bazen köy köpekleri eşlik ediyor turunuza bazen dağın yamaçlarından sızan suların oluşturduğu minyatür dereler. Erken gidip güne burada nefis bir köy kahvaltısıyla başlamanızı öneririz.

13Otantik mimari: SIĞACIK / İZMİR
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Otantik mimari: SIĞACIK / İZMİR

İtalya'da başlatılan Cittaslow (sakin şehir) akımının Türkiye'deki öncüsü Sığacık… Her sıkıntımızda, her daraldığımızda bir sığınak aradığımız, o sığınağa güven duygusu, huzur sığdırdığımız köylerden… Kale surlarının ardına saklamış, Ege'ye özgü zeytin ağaçlarının içinde kaybolmuş on iki İyon kentinden biri... İzmir-Konak'tan belediye otobüsüyle Üçkuyular'dan Seferihisar dolmuşlarıyla Seferihisar'a geldikten sonra Sığacık dolmuşlarına binerek rahatça köye ulaşabilirsiniz.

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Araç kiralayacaksanız İzmir-Çeşme otoyolunun Seferihisar çıkışından sonra Sığacık ya da Teos tabelalarını takip ederek bu güzel köye ulaşabilirsiniz. Seferihisar’a bağlı bir mahalle olan Sığacık’ta Kaleiçi’nde huzur dolu sokaklar, yöresel Ege lezzetlerini tadacağınız mekânlar, otantik mimarisiyle göz dolduran evler sizleri karşılıyor.

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Pazar günleri açılan Sığacık’ın meşhur pazarında diyeti unutup el açması böreklere, baklavalara, sarmalara, gözlemelerin tadı harika… Ayrıca Mavi, berrak sularıyla yeşilin bir arada olduğu Akkum Plajı’nda da denize girebilirsiniz.

16Çam ağaçlarının arasında: ABANT GÖLÜ / BOLU
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Çam ağaçlarının arasında: ABANT GÖLÜ / BOLU

İstanbul ve Ankara’ya ikişer saat uzaklıktaki Abant Gölü ulaşımın kolaylığıyla öne çıkıyor. Çam ağaçlarıyla çevrili gölün kenarında yürüyüş yapmak, manzaraya karşı kır kahvaltısı yapmadan dönmeyin. Konaklamak için gölün kıyısında oteller de mevcut.

17Doğa ve jeoloji: KIZILCAHAMAM / ANKARA
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Doğa ve jeoloji: KIZILCAHAMAM / ANKARA

İstanbul ve Ankara arasındaki Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda doğa gezisi yapıp hem de bölgenin jeolojik oluşumlarını görebilirsiniz. Abacı Peribacaları, fosil ağaçlar ve Karagöl görülmesi gerekenlerin ilk sırasında yer alıyor. Gitmişken göl kenarında veya orman içerisinde piknik yapmadan da dönmeyin.

18Karadeniz manzarası: KIYIKÖY / KIRKLARELİ
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Karadeniz manzarası: KIYIKÖY / KIRKLARELİ

İstanbul’a birkaç saat uzaklıktaki balıkçı kasabasında harika bir plaj, dünyanın en eski taş oyma manastırlarından olan Aya Nikola gibi görülmesi gereken yerler bulunuyor. Sakinlik ve balık restoranlarının lezzeti de cabası. Kıyıköy’ün iki yakasından dökülen Kazan ve Pabuç Deresi de kasabayı bir gerdanlık gibi süslüyor.

19Masal gibi: TUZ GÖLÜ / KONYA - ANKARA - AKSARAY
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Masal gibi: TUZ GÖLÜ / KONYA - ANKARA - AKSARAY

Son yıllarda herkesin gidip görülmesi gerekenler listesinin ilk sıralarında yer alan Tuz Gölü’ne bu bayramda gitmeye ne dersiniz? Bir masaldaymışsınız hissini veren bembeyaz manzarasında, sığ sularda yürüyüp yaratıcı kareler çekebilirsiniz.

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