Bayram tatilinin mavi ve yeşil adresi: Sapanca

Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan, 27 hektar alana kurulu İl Ormanı Tabiat Parkı ise yeşilin içinde maviye açılan kartpostallık manzaralarıyla tatilcilere kent yaşamının stresini unutturuyor.Günübirlik konaklama, piknik, organizasyon, eğlence, yürüyüş ve dinlenme yerleriyle gelenlere geniş imkanlar sunan Tabiat Parkı, kafe, bungalov evleri, macera parkı, ATV turları ve piknik alanlarıyla eğlenceli anlar yaşatıyor. Sapanca Gölü'nü kuş bakışı izlemek isteyenlerin vazgeçilmez adresi haline gelen seyir terası da sosyal donatılarıyla mavi ve yeşili bir arada teneffüs etmek isteyenleri cezbediyor.