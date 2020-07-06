İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: DHA, AA, İHA, Alamy
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 11:34,
Batı Karadeniz’in ‘parlak şehri’... Huzurlu ve ucuz yaz tatili için tam zamanı
Karadeniz'de doğa manzarası hayal edin; derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve tertemiz plajlar… Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca... Batı Karadeniz’de Düzce’ye bağlı, küçük ama kocaman bir açık hava müzesi...
Ankara ve İstanbul’un tam ortasında parlayan bir ilçe Akçakoca. Parlayan diyorum çünkü bölgenin eski adı ‘parlak şehir’. MÖ 650 yıllarında, Lidyalıların güçlenmesiyle bölge Lidyalıların egemenliği altına giriyor.
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‘Dia’ isimli bir kent kuruyorlar. Dia, ‘parlak’ demek. Daha sonra bölgede Bizanslıların egemenliği görülüyor. Poly (şehir) anlamına gelen sözcüğü ekleyerek, şehrin adı ‘Diapolis’ oluyor, yani ‘parlak şehir’.
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Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden burası. Zaten coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip.
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Kendi topraklarından doğan Melen Çayı Havzası içinde yer alıyor. Geldiğinizde 40 km’lik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız. Temmuz ve ağustos ayları tam zamanı…
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Bölgenin en önemli özelliklerinden biri de tarihine sahip çıkması. Cumhuriyet, Yukarı Mahalle, Hacı Yusuflar ve Orhan Gazi mahalleleri Akçakoca’nın en eski yerleşim yerlerinden. Farklı mimari özellikler taşıyan Akçakoca evleri, geçmişin bugünkü temsilcileri gibiler.
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Bu evlerde yaşayan insanlar zaman içerisinde değişse de, yaşam biçimlerini değiştirmemişler. Özellikle Yukarı Mahalle’ye çıktığınızda, saksıları dolduran renk renk çiçeklerin süslediği evlerin içinde tarihi yolculuğa çıkacaksınız.
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Her hafta sonu burada yöresel ürünler pazarı kuruluyor. Pazara vardığınızda mis gibi tarhana ve köy ekmeği kokusu sarıyor dört bir yanı. Sabah sağılıp tezgâhlarda yerini alan süte, peynire ve tereyağına kadar her şey var. Yayık ayranının tadına doyum olmuyor. Mutlaka ‘Sündüzün Yeri’nde ‘mancarlı pide’ yemelisiniz. Kızılca mancarı, ıspanak, pırasa ve pazı gibi birçok sebzenin karışımından yapılan pide, bölgede meşhur. Bir diğer önemli lezzetse gelinlerin ilk geceden sonra dağıttıkları şekerli fındık...
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CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK OKULLARINDAN BİRİ AKÇAKOCA'DA...
Pazarın 200 metre yakınında 1928’de Atatürk tarafından yaptırılan Orhan Gazi okulu yer alıyor. Cumhuriyet döneminin ilk okul binalarından. Bu nedenle özel bir anlamı var.
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Mimari olarak Ankara’daki Meclis Binası’nın kopyası gibi. Bir dönem burada Rıfat Ilgaz öğretmenlik ve halk eğitim müdürlüğü yapmış. O zamanlar ‘Karadeniz’in Kıyıcığında’ romanını yazmış olması, hatta ‘Hababam Sınıfı’ eserinin ilk tohumlarını atmış olma ihtimali okula ayrı bir değer katıyor
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Sizi görenler “Hangi millettensin?” diye sorarsa şaşırmayın. Çünkü Lazı, Çerkesi, Abazası, Kürt’ü iç içe burada. Ne kavga var ne de huzursuzluk... Bölgenin en renkli yerleşim yeri Hemşin Köyü. Köyde ilginç bir cami de yer alıyor.
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.150 yıla yakın bir geçmişe sahip olan Hemşin Camii... Çantı tekniği (çivisiz ahşap) ile yapılmış. Mihrabı, minberi ve tavan işçiliğiyle oldukça dikkat çekici. Ahşap minareye çıkın... Yemyeşil orman ve rüzgâr sesi sizi büyüleyecek...
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12’nci yüzyılda Cenevizliler tarafından onarılarak kullanılan kale, moloz taşlarla inşa edilmiş. Doğusunda ve batısında biri mavi bayraklı olmak üzere iki plaj var. Kalenin doğusunda kalan plaj sadece kadınlara özel.
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Akçakoca’da beni en çok etkileyen yerlerden biri de ‘Fakıllı Mağarası’. Halen doğanın bıraktığı şekilde korunan 1.5 km uzunluğunda kocaman bir mağara... Yaklaşık 400-500 adım atarak engebeli yollardan mağaranın sonuna kadar gidin. Göreceğiniz galeriler, sarkıt ve dikitler gerçekten çok etkileyici.
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AKÇAKOCA'DA ADRENALİN: RAFTİNG PARKURU
Bölgenin bir başka özelliği ise doğa sporlarına elverişli olması. Sarp kayalarla kesilmiş sahil boyunca ve şelale güzergâhında doğada yürüyüş yapabilirsiniz. İstanbul’un keşmekeşinden uzakta çıplak ayakla çimlerin üzerine basarak yürüyünce tüm yorgunluğunuzu unutacağınızı garanti.
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En keyifli aktivite ise Melen Çayı üzerinde yaklaşık 12 km uzunluğundaki rafting parkuru... Ortalama üç zorluk derecesi olan parkur, 1.5 saat sürüyor.