Batı Karadeniz’de yeni kamp alanları ve trekking rotaları belirleniyor

“Karadeniz’in doğası çok güzel” Karadeniz Bölgesinin doğasının çok güzel olduğunu söyleyen Şahin, “Karadeniz’in doğası çok güzel. Orman yapısı çok güzel. Özellikle ormanları yürümeye çok müsait. Rahat yürüyebiliyoruz ve doğal güzellikleri çok iyi. Kastamonu’da gerçekten çok güzel. Bizim alıştığımız İstanbul doğasının çok dışında, gerçek orman, gerçek doğa burada. Ben, bütün doğaseverleri buraya bekliyorum. Aslında burada bir doğaseverin aradığı kamp alanıyla ilgili her şey var. Sessizlik, gerçek bir doğa, gerçek bir orman burada” şeklinde konuştu.