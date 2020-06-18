Bartın Irmağı Türkiye'nin Venedik'i olacak

"Daha sonra belediye, özel idare ve DSİ'nin de desteğiyle yaya amaçlı köprüler, balıkçılık amaçlı tesisler, parklar, yürüyüş, rekreasyon, kamping, bungalov alanları olmak üzere büyük bir projenin hayata geçirilmesi yıllar içinde gerçekleştirilecek. Projede en önemli atak bu yıl yapıldı. Burası kamuoyunun pek bilmemesiyle birlikte doğal nitelikte koruma alanı ve o maksatla tescil edildi. Biz bu değeri tüketme değil, koruyarak kullanma noktasındayız. Her türlü ekonomik ve turistik projenin sürdürülebilmesi çok önemli. Bahsettiğimiz tüm tesisler koruma amaçlı imar planı çerçevesinde yapılacak."