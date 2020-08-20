Balıkesir’in doğal güzelliklerini milli parklarda keşfedin

Tabiat parklarında doğanın keyfini çıkarın Balıkesir’in de Milli Parkların yanı sıra dört tane tabiat parkı ve bir koruma alanı bulunuyor. Bu alanlarda doğanın güzelliklerinin yanı sıra eğer şanslıysanız yaban hayatının örneklerini de görmek mümkün oluyor. Bu alanlardan biri olan Kazdağı Göknarı Tabiatı Koruma Alanı, Türkiye’ye özgü endemik ve nesli tükenmekte olan Kazdağı Göknar’ına ev sahipliği yapıyor. Bin yıla kadar yaşayabilen boyu 40 metreyi bulan Kazdağı Göknar’ının yanı sıra karaçam, doğu kayını da bulunuyor. Bozulmamış doğasıyla kalpleri çalan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ise adaların çevrelediği körfezin oluşturduğu muhteşem manzarayla göz alıyor. Tarihi kilise ve manastırları, geleneksel mimarinin oluşturduğu kent dokuları ve taş evleriyle doğal bir sit alanı olan park; tabiat yürüyüşleri, yaban hayatı gözlemi, fotosafari, tekne turları ve su sporları gibi faaliyetler için de ideal bir alan.