Balık tutmaya çıkıp, kayıp hazineyi buldular!

Nereden geliyorlar? Müzayedeye sokulan bu son derece ender sikkelerin hiçbirinin, endüstri için önemli bir kavram olan köken bilgisi bulunmuyordu. Peki nereden geliyorlardı? Fadel Alatol, madeni para uzmanı Thomas Bouzou'ya keşfin fotoğraflarını göndermişti. Ancak o günden bu yana, müzayedelerdekilerle Gazze sikkelerini eşleştirmeye çalışan Bouzou başarılı olabilmiş değil. Köken bilgisi olmadan madeni para satışı, müzayede endüstrisinde yasadışı değil. Ancak bu denli ender sikkelerin, köken bilgisi olmadan satışı eşine az çok az rastlanır bir durum. Doğrulanmış bir köken bilgisi olmadan, herhangi birinin, bu sikkelerin nereden geldiğini bilme olasılığı bulunmuyor. Kayıp antikaların izini süren bir uzman olan James Ratcliffe BBC Arapça'ya, "Eğer bu sikkeleri almak isteseydim, satıcının kim olduğunu ve nereden bu sikkelerini bulduğunu bilmek isterdim" diyor.