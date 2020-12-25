Bağımsızlıklarını ilan ettiler ancak sürdüremediler… Dünyanın en kısa ömürlü ülkeleri

Ülkeler için bağımsızlık çok önemlidir ve bunun için hiçbir mücadeleden kaçınılmaz. Stratejik olarak önemli konumlarda yer alan devletler de bazı saldırılara uğrayabiliyor. Bu sebeple de ömürleri çok uzun olamıyor. Tarihe adını çok kısa sürede bağımsızlığını kaybederek yazdıran ülkeler...