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Fotoğraflar: Alamy, İstock
Haber Giriş: 25 Aralık 2020 - 13:41 | 

Bağımsızlıklarını ilan ettiler ancak sürdüremediler… Dünyanın en kısa ömürlü ülkeleri

Tarih pek çok bağımsızlık mücadelesine şahitlik etmiştir. Kimilerinin uzun yıllar süren bağımsızlığı bazıları için pek de uzun soluklu olmadı. Rose Adası'ndan Korsika Krallığına, ömrü bir yıldan kısa süren ülkeler....

Gaye Kobal
Gaye Kobal
gkobal@hurriyet.com.tr
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Gaye Kobal
Gaye Kobal
gkobal@hurriyet.com.tr
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Ülkeler için bağımsızlık çok önemlidir ve bunun için hiçbir mücadeleden kaçınılmaz. Stratejik olarak önemli konumlarda yer alan devletler de bazı saldırılara uğrayabiliyor. Bu sebeple de ömürleri çok uzun olamıyor. Tarihe adını çok kısa sürede bağımsızlığını kaybederek yazdıran ülkeler...

2Carpatho
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Carpatho

Günümüzde Ukrayna’ya bağlı olan bölge, 2. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Macar kontrolünde kalmış. 15 Mart 1939’da kurulan devletin bağımsızlığı sadece bir gün sürmüştür. Çekoslavakya’dan kazandığı bağımsızlığını Macaristan Krallığı’na vermiştir.

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Nazi Almanyası’ndan destek ve tanınma beklese de istediğini alamamıştır. Bekledikleri desteği görseler ve ülkeler tarafından tanınmayı başarabilselerdi, günümüzde varlığını sürdüren pek çok devletten biri olarak tarihte yerlerini alacaklardı.

4Korsika Krallığı
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Korsika Krallığı

Günümüzde Fransa’ya bağlı olan ada, İtalya’nın batısında yer alıyor. Pek çok iktidar mücadelesine tanıklık eden adada iktidar sık sık değişmiştir. 1729 yılında Cenova’nın koyduğu ağır vergiler sebebiyle halk ayaklanmış ve sonrasında Freiherr von Neuhoff kendisini Korsika Kralı ilan etmiştir.

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Yaklaşık 8 ay hayatta kalan bu krallık, 1755 yılında Korsika Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir. Ancak bu da başarılı bir girişim olmamıştır. 200’den fazla plajı ve harika doğasıyla günümüzde ilgi gören bir ada olmuştur.

6Ezo Cumhuriyeti
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Ezo Cumhuriyeti

Japonya’ya ait olan Hokkaido Adası üzerinde Aralık 1868’de kurulan bu devlet, Haziran 1869’da bağımsızlığını kaybetmiştir. Bir yıl bile varlığını sürdüremeyen bu devlet, 2500 kişilik bir denizci grubu tarafından kurulmuştur.

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Aylarca varlığını sürdürmeye çabalasa da uluslararası alanda varlığını sürdüremedi. Buranın en önemli ve akılda kalıcı özelliği ise Asya kıtasında kurulan ilk cumhuriyet olması. Adı Ezo olan adanın ismi de Ağustos 1869’da Hokkaido olmuştur.

8Rose Adası Cumhuriyeti
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Rose Adası Cumhuriyeti

Son günlerde hikayesi filmleştirilen bu cumhuriyetin de bağımsızlığı çok kısa sürdü. Bir mühendis İtalya’nın açıklarına sadece 400 metrekarelik bir platform kurdu. Resmi dili Esperanto olan Rose Adası, bu dili kullanan da tek devlet olma özelliğini taşıyor. 1968 yılında kurulan devlet, İtalyan Donanması tarafından işgal edilerek 13 Şubat 1969’da havaya uçuruldu. Denizin üzerine sonradan kurulan bir platform olan ülke oldukça dikkat çekiciydi.

9Acre
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Acre

Bayrağının renklerinden de anlaşılacağı üzere Acre, Brezilya’nın batısında yer alan bir eyalet. Batıda ve güneyde Peru ile komşuyken, doğuda ise Bolivya ile komşu olan bu ülke varlığını bir yıldan fazla sürdüremedi.

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Diğerlerinden farklı olarak üç kere bağımsızlığını ilan etmiş, ancak başarılı olamamıştır.

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Kahve ve kauçuk üretiminde iyi olan eyaletin son bağımsızlık girişimi de Brezilya tarafından kontrol altına alınmıştı.

12Kaliforniya Cumhuriyeti
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Kaliforniya Cumhuriyeti

Meksika’ya karşı ayaklanan Kaliforniyalı yerleşimlerin kurduğu Kaliforniya Cumhuriyeti ne yazık ki varlığını sadece üç hafta sürdürebildi. Kaliforniyalıların isyanı tam da Meksika-Amerika Savaşı dönemine denk gelmiş ve tam 26 gün sürmüştü. İsyan sürecinde ise cumhuriyet kurumuşlardı.

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Kısa süreli varlığında hiçbir ülke tarafından da tanınmadı. Amerikan Ordusu bölgeyi ele geçirdikten sonra da tüm etkisini kaybetti. Hala Kaliforniya bayrağının üzerinde ‘Kaliforniya Cumhuriyeti’ yazısını görüyoruz.

14Emirlikler
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Emirlikler

Dubai Emirliği, Abu Dabi Emirliği, Sharjah Emirliği, Fujairah Emirliği, Umm al-Quwain Emirliği ve Ajman Emirliği’nin bir araya gelerek kurduğu devlet 1971 yılında kurulmuş ve ertesi gün sona ermiştir.

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Daha sonra da Birleşik Arap Emirliklerinin parçası olmuşlardır. Bu denli fazla emirliğin birleşimi ile oluşmasına rağmen bağımsızlık mücadelesinde etkili olamamaları da en dikkat çeken konu.

16Porto Riko Cumhuriyeti
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Porto Riko Cumhuriyeti

Tarihin tozlu sayfalarında birbirinden ilginç bağımsızlık mücadeleleri görüyoruz. Bunlardan biri olan Porto Riko Cumhuriyeti en kısa ömürlü bağımsızlıklardan birine sahip olduğundan pek de şanslı sayılmaz.

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İspanya’dan bağımsızlığını ilan eden birçok cumhuriyetten biri olan Porto Riko Cumhuriyeti 23 Eylül 1968’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlık sevinci ertesi güne kadar süren Porto Riko Cumhuriyeti, sonrasında İspanya Krallığı’nın bir parçası olmuştur.

18Batı Florida
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Batı Florida

Ömrü çok kısa olan ülkelerden biri de Batı Florida’dır. Adından da anlaşılabileceği gibi Florida’nın batısında kurulan bu ülkenin ömrü yalnızca 2,5 ay sürdü.

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Tarihler 1810 yılını gösterirken kurulan bu devlet, kontrol altına alındıktan sonra Doğu Louisiana’nın kontrolüne bırakıldı. Ülkenin ömrü kısa olsa da bayrağının benzeri Teksas ve Kaliforniya eyaletlerinde yaşamaya devam etti.

20Kırım Cumhuriyeti
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Kırım Cumhuriyeti

Günümüzde Rusya’nın fiili egemenliği altında yer alan Kırım, iki kere bağımsızlığını ilan etmiştir. Öncelikle 5 Mayıs 1992’de daha sonra da 2014 yılında Ukrayna’dan bağımsızlığını ilan etse de birkaç gün içinde yeniden Rusya’nın egemenliği altına girmiştir.

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Kırım Özerk Cumhuriyeti olarak devam eden devlet, Sovyetler Birliği döneminde varlığı bilinen Oblastı ile aynı sınırlarda yer alıyor.

Gaye Kobal
Gaye Kobal
gkobal@hurriyet.com.tr
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