Azerbaycan'da corona virüs önlemleri nedeniyle sokaklar boşaldı

Ülkede, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sıkı tedbirler sürdürülüyor. Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonları hala kapalı, düğün yasağı da devam ediyor. Her yıl renkli görüntülere sahne olan Nevruz kutlamaları ise bu yıl yapılmayacak. Bakü'de halkın en fazla kullandığı toplu taşıma aracı olan metroda ve şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüslerde, her akşam antibakteriyel temizlik çalışması yapılıyor. Dezenfekte edilen araçlar sabah halkın rahat şekilde kıllanılması için hazır hale getiriliyor.