Ayvalık’taki Kız Adası 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Belediye Başkanı Mesut Ergin karardan memnun Üzerinde yaşam alanı bulunmayan ve çok az ağaç ve genellikle endemik bitkilerle örtülü adanın koruma kalkanı altına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Kız Adası’nın da hassas koruma kalkanı altına alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan kararla, Ayvalık’ımız sınırları içerisindeki, 14 bin metrekare yüz ölçümüne sahip olan Kız Adası’nın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil edilip, bu kararın resmiyet kazandırılarak kamuoyuna ilan edilmesi bizim için çok önemlidir.