Avrupa’nın ortasında kurulan ilginç kasaba! Turist akınına uğruyordu, şimdi ise...

O dönemlerden bu zamana fazla birşey kalmadığını ancak film çekimlerinde önemli olan banka, şerif ofisi, salon bar gibi yapıların ise halen ayakta durduğunu kaydeden Garcia, son yıllarda çok az sayıda kovboy filmi çekilmesinin nedenini, "Geçmişte yapılan kovboy filmleri çok iyiydi, o dönemi aşmak çok zor.