Avrupa’nın ortasında kurulan ilginç kasaba! Turist akınına uğruyordu, şimdi ise...
Desierto Tabernas yani ‘Tabernas Çölü' İspanya’nın Almeria şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan ilginç bir yer. Özellikle 'Spagetti Western' olarak bilinen kovboy filmlerinin mimarı ünlü İtalyan yönetmen Sergio Leone tarafından keşfedilen ve 1960-1970'li yıllarda 300'den fazla filme ev sahipliği yapan bir çöl burası…
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Uzun yıllardır turistik amaçlı kullanılıyor. Yalnız bir zamanların turist akınına uğrayan kasabasına şu sıralar gelen ziyaretçi sayısında ciddi düşüş var. İşte detaylar…
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Sergio Leone'nin 1964 yılında 'Bir Avuç Dolar' filmini çekmek için set olarak keşfettiği Tabernas Çölü’nde mevcut durumda turistik amaçlı kullanılan dört tesis bulunurken, bunların en ünlüleri Texas Hollywood/Fort Bravo ve Mini Hollywood/OASYS olarak biliniyor.
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Almeria kentine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tabernas Çölü adlı bölgedeki eski film setlerini geçtiğimiz yıllara kadar 200 bine yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtiliyordu.
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Efsanelerin yürüdüğü yollar Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Brigitte Bardot, Yul Bryner, Anthony Quinn, Sean Connery, David Lean, Orson Welles, Alain Delon, Harrison Ford, Steven Spielberg gibi ünlü sinema oyuncularının ve yönetmenlerin film çekimleri sırasında yürüdükleri yollardan geçen turistler, o dönemin canlandırıldığı şovları izleyip, kovboy filmlerinin vazgeçilmez sahnelerini andıran figürlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.
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Çocuk yaşlarda iken bazı "Spagetti Western" filmlerinin çekimlerini canlı olarak görme şansı bulan ve şu anda kovboy figüranı olarak çalışan Rafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek tük filmler yapılsa da 1984'ten bu yana bölgede ciddi anlamda kovboy filmleri çekilmemesinden yakındı.
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Rafa, reklam amaçlı bazı çekimler için ya da çok nadir de olsa kısa metrajlı film çekimleri için setlerin kiralandığını anlattı.
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Turistlere yönelik şovlarda yer alan Rafa, "Buraya gelenlerin en çok hoşuna giden şey, 'Vahşi Batı' dönemine ait şovlar.
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Bankaya saldırı, düello, şerifin ofisinden adam kaçırma, sokak ya da bar kavgası, salon barlarda müzik ve dansçı kızların gösterisi en fazla ilgi toplayan etkinlikler" dedi.
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40 yılı aşkın bir süredir film setlerinde çalışan Almerialı Diego Garcia da, eski günlere olan özlemini, "Küçükken başladım. Kumral olduğum için ne zaman filmlerde bir gringoya (Latin Amerika ülkelerinde Amerikalılara verilen ad) ihtiyaç duysalar beni çağırırlardı" diyerek dile getirdi.
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Tabernas'ın meşhur olmasında Sergio Leone'nin 1966 yılında çektiği "İyi, Kötü, Çirkin" filminin önemli bir paya sahip olduğunu kaydeden Garcia, "Burada, az para ile film çekmeye müsait çok iyi bir doğal ortam var.
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İklim müsait ve güneşi kullanılabilirlik oranı çok uygun, ayrıca endüstriyel faaliyet çok az olduğu için gökyüzü masmavi, temiz.
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50 kilometrelik bir çapta, deniz, çöl, dağ, vadi, kurumuş nehir bulma olanağı olan bir yer" şeklinde konuştu.
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O dönemlerden bu zamana fazla birşey kalmadığını ancak film çekimlerinde önemli olan banka, şerif ofisi, salon bar gibi yapıların ise halen ayakta durduğunu kaydeden Garcia, son yıllarda çok az sayıda kovboy filmi çekilmesinin nedenini, "Geçmişte yapılan kovboy filmleri çok iyiydi, o dönemi aşmak çok zor.
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Şu anda belki yeni teknolojiler ve efektlerle farklı kovboy filmleri yapılabiliyor ama bana göre Spagetti Western döneminin yerini tutamaz" şeklinde açıkladı.
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Ziyaretçi sayısından ciddi düşüş var Gözüpek şiddet sahneleri, dramatik müziklerle bezeli bu türün yıllar içinde popülerliği azalınca platolarda çekilen film sayısında düşüş yaşandı.
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Bu azalma, ziyaretçi sayısına da yansıdı. Günümüzde az da olsa sinema ve reklam filmi çekilen İspanya'daki Tabernas Çölündeki kovboy kasabaları, eski ihtişamını yitirmiş olsa da barları, ahırları, otelleriyle hala varlıklarını sürdürüyor.
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Sayıları azalsa da bölgeye gelen turistlere, vahşi batı şovları yapan figüran ve dublörler; düellolar, bar kavgaları, at sahneleriyle spagetti westerni nostaljisini izleyicilere yaşatmayı sürdürüyor.