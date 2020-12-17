Avrupa’nın keşfedilmeyi bekleyen saklı kentleri

Lahey, Hollanda Hollanda'yı ziyaret eden herkes genellikle Amsterdam'a akın ediyor ve diğer şehirlerin güzelliklerinden mahrum kalıyor. Ancak batı kıyısındaki küçük bir şehir olan Lahey’i de değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Gelişen kültürel aktivitelerinin yanı sıra, dışarıdaki tüm gurme gezginler için bir sürü harika restoran ve yemek mekanı var. Tabii ki gitmişken bisikletle keşfe çıkmayı ve deniz kenarında piknik yapmadan geri dönmeyin.