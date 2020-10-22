Avrupa'nın en ucuz şehirlerini seçtiler! Türkiye'den bir şehir ikinci oldu...

Özellikle sahip olduğu katedral, manastır ve kilise gibi tarihe ışık tutan dini yapılar ile dikkat çekiyor. Bunun yanında tarımsal üretime dayalı yerli ürünleriyle de ünlü olan şehirde ‘limoncello’ denilen limon likörü, narenciye, şarap, fındık ve zeytin üretimi Sorrento’nun hem ekonomik hem de turizm açısından en önemli ürünleri arasında. Ortalama harcanacak fiyat 108.39 pound.