Avrupa'nın en temiz 30 plajı belli oldu! Listeye Türkiye’den çok şaşıracağınız 5 plaj girdi...

Super Paradise, Mikonos | Yunanistan İnsanlar, Yunan plajlarına pek çok sebeple gidiyor, bu adaya gelenlerin sebebi ise partilere katılmak. Mikonos’un en popüler plajlarından olan Super Paradise ise altın kumu, pırıl pırıl denizi ve durmak bilmeyen dans ve müziği ile adanın en çılgın partilerinin yapıldığı gece kulübüne ev sahipliği yapıyor.