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Seyahat
Derleyen: Özlem Köseoğlu / Hürriyet Seyahat Gezgini | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 16:50,

Avrupa'nın en temiz 30 plajı belli oldu! Listeye Türkiye’den çok şaşıracağınız 5 plaj girdi...

Korona sonrası hemen hemen herkesin hayali aynı. Pırıl pırıl sularda yüzmek, çılgın dalgalarda stres atıp her şeyi unutmak ya da güzel bir plaj partisinde eğlenmek. The Guardian'ın seyahat yazarları en popüler plajları seçti. Her biri, insanın aklını başından alacak temiz suları ve güzelliği görülmeye değer plajlar. Üstelik listede Türkiye’den çok şaşıracağınız 5 plaj yer alıyor.

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Korona sonrası için tatil planları yapılmaya başlandı. Bu yaz deniz tatili için aklınızda bir yer yoksa The Guardian güzel bir liste hazırladı. Üstelik listede Türkiye'den çok şaşıracağınız 5 yer bulunuyor. 

2L’Herbe, Cap Ferret, Gironde | Fransa
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L’Herbe, Cap Ferret, Gironde | Fransa

Arcachon Koyu’nun etrafında kıvrılan dar yarımada, Bordo ve Paris’ten gelenlerin oyun bahçesidir. Burası aynı zamanda çalışan istiridye çiftçilerinin evidir. L’Herbe köyünde bulunan Kykouyou Restoran’da deniz kabuklularının tadı oldukça meşhur.

3Villefranche-sur-Mer, Provence | Fransa
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Villefranche-sur-Mer, Provence | Fransa

Cote d’Azur ‘da bulunan özel plajların kalabalıklığının ötesinde Villefranche-sur-Mer’in iki halk plajı ücretsiz. Buraya gelenler sıcacık kumların üzerinde havlularını serip denize dalmanın tadını çıkarıyor.

4Balos, Girit | Yunanistan
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Balos, Girit | Yunanistan

Girit’in birinci sınıf pek çok plajı bulunuyor. Beyaz pudra kumu, masmavi suyu ile Balos Plajı, teknelerin gelmesiyle kalabalık olabiliyor. Bu cennet plajda, asıl nokta, erken gelip geç saatlere kadar kalmak.

5Nazare, Costa de Prata | Portekiz
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Nazare, Costa de Prata | Portekiz

Çılgın sörfçülerin, 10 katlı bina yüksekliğinde dalgalar üzerinde ya da jet skilerle çekilen videolarını mutlaka görmüşsünüzdür. Muhtemelen bu manzara, dünyanın en iyileri için cazibe merkezi olan Nazare’de çekilmiştir. Ana plajın, bu çılgınlık dışında güneşlenmek için de uygun yerleri bulunur.

6Maslinica, Solta | Hırvatistan
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Maslinica, Solta | Hırvatistan

Split’ten kısa bir feribot seferiyle ulaşılabilen Solta Adası, gizlenmiş gibi dursa da en çok misafiri, ülkenin Hvar ve Brac adalarından alır. Küçük bir marinaya ve sevimli bir çakıl plaja sahip balıkçı kasabası Maslinica’da, ortaçağ çehresiyle sıra dışı gün batımı keyfi sunuyor.

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8Porto Covo, Costa Vicentina | Portekiz
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Porto Covo, Costa Vicentina | Portekiz

Kayalıklarla çevrelenmiş Porto Covo’nun sakin koyu, balıkçılar için adeta bir cennet. Alentejo’nun vahşi ve güney batı kıyısında yer alan Porto Covo, doğa yürüyüşü için popüler bir nokta. Etrafındaki büyük ve turistik kentlere inat Porto Covo, Arnavut kaldırımlarıyla ve beyaz evleriyle anılıyor.

9Cala Violina, Maremma | İtalya
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Cala Violina, Maremma | İtalya

Güney Maremma’da yer alan ve kumların çıkardığı ses anlamına gelen Cala Violina Koyu oldukça tenha. Doğal koruma alanının içinde bulunan tablo gibi duran plajın, ormanlık tepelere dayanmış doğal gölgesi ve soluk kumu göz kamaştırıcı.

10Voidokilia, Mora Yarımadası | Yunanistan
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Voidokilia, Mora Yarımadası | Yunanistan

Normalde bu güzellikte bir plaj, bozulmaya açıktır. Fakat lagün, şans eseri doğal koruma alanının bir parçasına arkasını dayamış ve bozulmaktan kurtulmuş.

11Ventspils | Letonya
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Ventspils | Letonya

Uzun ve kumsal kıyılarla kutsanmış olan Letonya’daki Ventspils Plajı’nın avantajı, hem bir liman kenti olması hem de plaja sahip olmasıdır. İnce ipeksi kumlar, baharda ve yazın kitesörfçüler için oldukça popüler.

12Baia del Silenzio, Sestri Levante | İtalya
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Baia del Silenzio, Sestri Levante | İtalya

Güneşlenmek istemeyenler için, kafeleri, alışveriş ve gezilecek yerleri ile bazen bir şehir plajı, kurtarıcı olabiliyor. Baia del Silenzio Plajı, pastel rengi evleri, göz kırpan tekneleri ve tertemiz suları ile Cenova ve La Spezia’nın arasında yer alır. Bu plaj, meşhur Cinque Terre’ye tren ile 50 dakikalık mesafededir.

13Nida | Litvanya
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Nida | Litvanya

Plajı, sevimli balıkçı kasabasından 3 kilometre mesafede olan Nida, nüdist ve sadece kadınlara özel bölümleri ile düzenlenmiş. Bir Baltık sahilinden beklenen her şeye sahip.

14La Concha, San Sebastian | İspanya
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La Concha, San Sebastian | İspanya

La Concha, dağlık bir buruna ait kremamsı kumları ve ışıldayan safir sularıyla İspanya’nın en güzel kırsal plajı.

15Super Paradise, Mikonos | Yunanistan
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Super Paradise, Mikonos | Yunanistan

İnsanlar, Yunan plajlarına pek çok sebeple gidiyor, bu adaya gelenlerin sebebi ise partilere katılmak. Mikonos’un en popüler plajlarından olan Super Paradise ise altın kumu, pırıl pırıl denizi ve durmak bilmeyen dans ve müziği ile adanın en çılgın partilerinin yapıldığı gece kulübüne ev sahipliği yapıyor.

16Valun, Cres | Hırvatistan
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Valun, Cres | Hırvatistan

Sakin kelimesi, Cres Adası’nı tarif etmeye az bile gelebilir. Hırvatistan’ın en büyük adalarından biri olmasına rağmen, uzun girintili kıyı şeridi boyunca fazla bir gelişmişlik görülmez. Valun köyünde, limandan çakıl plaja bir patika öncülük eder. Çamların gölgesinde denize girmenin tadı ise muhteşem.

17Akvaryum, Bozcaada | Türkiye
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Akvaryum, Bozcaada | Türkiye

Türkiye’nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada, bölgenin en iyi kum plajlarına ev sahipliği yapar. Adı gibi akvaryum misali denizi ile gözlere bayram ettiren Akvaryum Plajı, görülmeye değer. Kuzey Ege’nin incisi Bozcaada’nın plajı, incecik kumu ve turkuaz denizi ile ziyaretçilerine huzur sunuyor.

18Porto Giunco, Villasimius, Sardinya | İtalya
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Porto Giunco, Villasimius, Sardinya | İtalya

Sardinya’nın güney doğusundaki denizi, Notteri Lagünü’nden ayıran Porto Giunco Plajı’nın, onu çevreleyen kayalıklardan gelen lezzetli hafif bir pembe rengi vardır. 800 metrelik plajın her iki ucunda şezlong olan birkaç bar bulunur. Geri kalan ziyaretçiler ise yumuşak kumda güneşin tadını çıkarır.

19Cikat, Losinj | Hırvatistan
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Cikat, Losinj | Hırvatistan

Çam ormanları, temiz havası ve vahşi bitki örtüsü ile 19. yüzyılda Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph’in favori tatil lokasyonu, mini marinası, taşlı mağaraları ile hala çekici. Oyun alanları, kafeler, su sporları ve çam gölgesine sığınmış bisiklet yolu ile ailelerin gözdesi.

20Aiguablava, Girona | İspanya
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Aiguablava, Girona | İspanya

Tertemiz mavi-yeşil suları, beyaz kumu, yemek yiyecek yerleri ve dalış aktivitesiyle Aiguablava, küçük ve sevimli bir koy. Fornells ile kayalıkların arasında yer alan Platja Fonda’nın komşusu olan Aiguablava kendine has berrak suyu ile göz kamaştıran bir denize sahip.

21Çıralı, Kemer, Antalya | Türkiye
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Çıralı, Kemer, Antalya | Türkiye

Mis kokan portakal bahçeleri ile döşenmiş uzun plajlar, doğrudan üzerine basıp huzur bulabileceğiniz kumlar, Çıralı’da sizi bekliyor. Batıya doğru yürüyün ve incir ağaçlarıyla süslenmiş Olimpos Antik Kenti’ne ve doğal bir ateş kaynağına sahip sonsuz ateş olarak bilinen Yanartaş’a bir göz atın.

22İztuzu, Dalyan | Türkiye
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İztuzu, Dalyan | Türkiye

Nesli tükenmekte olan caretta carettaların evi olan İztuzu Plajı’na, Dalyan’dan sürekli kalkan teknelerle ulaşım mümkün. Sazlıkların arasından tadına doyum olmayan manzaralarda muhteşem bir yolculuk sonrası, plajı ve tertemiz denizi ile İztuzu sizleri ağırlamayı bekliyor.

23Playa de los Muertos, Almeria | İspanya
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Playa de los Muertos, Almeria | İspanya

Kilometrelerce yumuşacık kumu, kristal turkuaz suları, zengin balık çeşidi ve dalışa müsait kayalık yapısı ile Playa de los Muertos’un insana coşku veren bir ruhu bulunuyor. Gitmişken batı kısmında bembeyaz evleri ile göz kamaştıran sahil kasabası Agua Amarga’yı ihmal etmemek lazım.

24Kabak, Uzunyurt Köyü | Türkiye
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Kabak, Uzunyurt Köyü | Türkiye

Asfalt yol, Kabak’ın üst kısmında biter. Aşağıda ise saklı kumlarla kutsanmış çakıl plaj, ziyaretçilerini kendisine doğru çağırır. Özellikle kelebekleri ve kaplumbağalarıyla bilinen Kabak, nadide güzelliği ile görenleri büyüler. Doğa yürüyüşleri ile popüler olan koy, görmeye ve yüzmeye değer nitelikte.

25Praia dos Galapinhos, Setubal | Portekiz<
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Praia dos Galapinhos, Setubal | Portekiz<

Beyaz kumlar, ormanlık tepeler, kristal sular, bomboş alanlar ve büyüleyici gün batımı Praia dos Galapinhos için doğru tanımlar olabilir. Tek dezavantajı ise kayalık ve baş döndürücü bir patikadan ulaşılması. Plajda ihtiyaçları karşılama durumu olmadığından gerekli eşyaları almak mantıklı olabilir.

26Montmartin-sur-Mer, Normandiya | Fransa
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Montmartin-sur-Mer, Normandiya | Fransa

Normandiya’nın Cotentin Yarımadası’nın güneybatısı, bölge halkı ve yöreyi bilenlerin dışında sır olarak kalmaya devam eden görkemli plajlar sunuyor. Bunların içerisinde, çimlenmiş kum tepelerinin koruduğu beyaz kumları ve dik çatılı beyaz evleri ile Montmartin-sur-Mer, dikkat çekiyor.

27Lido Fiori, Sicilya | İtalya
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Lido Fiori, Sicilya | İtalya

Sicilya’nın güney batısında, Porto Palo balıkçı kasabasının doğusunda yer alan Lido Fiori Plajı, altın kumların sarıp sarmaladığı muhteşem bir plajdır. Caretta carettaların 2017’den beri yuvaladığı alan, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın koruması altındadır.

28Kaladi, Çuha Adası | Yunanistan
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Kaladi, Çuha Adası | Yunanistan

Çuha Adası, ulaşımının birazcık karışık olmasından ötürü bazı Yunan adalarının gelişmişliğinden kaçınmışa benziyor. Asıl güzelliğini ise küçük taşlı koyu, mükemmel mağaraları, tavernalardan, kafelerden arınmış yüzü ve muhteşem denizi ile gösteriyor.

29Playa de Poo, Llanes, Asturias | İspanya
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Playa de Poo, Llanes, Asturias | İspanya

Kuzey kıyıda şanslarını deneyen sörfçüler ve korunmuş bölgeler yaratan dalgalar, bu plajı anlatmaya yetmez. Bu kumlu plajın bünyesinde, onu sakin ve büyüleyici yapan yüksek kayalık duvarlar yer alır. Deniz alçalınca, neredeyse görünmez, yükseldiğinde ise zümrüt rengi temiz ve sığ bir havuz gibi olur.

30Blace, Mljet | Hırvatistan
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Blace, Mljet | Hırvatistan

Adriyatik’in en yeşil adalarından birisi olan Mljet, aynı zamanda Hırvatistan’da nadir görülen bir özelliğe sahip: kum plajlara. Çam ağaçları, sıcakta serin bir ortam yaratırken, sığ sular da göl havası yaratmayı başarıyor. Plaj aktiviteleri olmasa da Blace’de huzurlu bir ortam hakim.

31Vosu | Estonya
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Vosu | Estonya

Lahemaa Ulusal Parkı’nın çam ağaçlarının ve sazlıklarının arasına oturmuş Vosu Koyu, Baltık kıyılarının bozulmamış uzun kıyılarından sonra bir ferahlama hissettiriyor. Dağılmış kaya parçalarının arasında, göz alıcı sarımsı kahverengi ince kumu ile Vosu Koyu, fazlasıyla sığ ve alımlıdır.

32Patara, Kalkan | Türkiye
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Patara, Kalkan | Türkiye

Kumlu sırtları, berrak suyu ile göz alıcı Patara Plajı’nın yanı başında Patara Antik Kenti bulunur. Ayrıca rüzgarın egemen olduğu plaj, sörf tutkunları için paha biçilemez bir mekan. İztuzu gibi carettaların yumurtalarını bıraktığı plajın, koruma altında olduğunu belirtelim.

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