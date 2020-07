Avrupa’nın en güzel otelleri belirlendi! Listede Türkiye damgası, birinci oldu...

13- Four Seasons Hotel İstanbul at Sultanahmet / Türkiye Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Can Yücel, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Kemal Tahir gibi önemli yazarlar, pek çok eserin Eski Sultanahmet Cezaevi’nde yazmıştır. 1918’lerde Eski Sultanahmet Cezaevi olarak inşa edilen bina, hapishane olarak 1980’e kadar faaliyetine devam etmiş.