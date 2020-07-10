Avrupa’nın en güzel otelleri belirlendi! Listede Türkiye damgası, birinci oldu...

5- The St. Regis Floransa / İtalya Floransa'nın Ponte Vecchio ve Campanile di Giotto gibi en ünlü bazı yerlerine yakın olan The St. Regis Florence Hotel, turistler için harika bir seçim. Son yıllarda gezginlerin de sıklıkla konakladığı bir otel. Otelde kalanlar mutlaka Uffizi Galerisi ve Floransa Katedrali'ne uğruyor. Çünkü ikisi de otele yürüme mesafesinde. Listede beşinci sırada olan The St. Regis’ın aldığı puan 96.62