Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi...  Huzurlu bir hafta sonu için tam zamanı

Çinilerin şehri: İznik

Bursa’ya gelmişken tarihteki önemli yeriyle İznik’i görmeden olmaz. Eğer bir yer İstanbul’a yakınsa, gönüllere huzur veren bir gölün kenarında konuşlanmışsa ve muhteşem bir tarihe sahipse ziyaretçi akınına uğramasını beklersiniz değil mi? Oysa ki, tam tersi oluyor ve hem yerli hem de yabancı turistlerin çoğu burayı ıskalıyor. İznik’e yaklaştıkça etrafı çeviren surlardan ötürü İstanbul’un minyatürüne varıyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Bizans, Anadolu Selçuklu Devleti gibi güçlü devletlere ev sahipliği yapmış İznik her yeriyle tarih kokuyor. Fotoğraf: İsmail SARI

