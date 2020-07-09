Avrupa'nın en güzel 15 şehrini seçtiler... Türkiye'den bir şehir zirveye ortak oldu

Durum böyle olunca bu eşsiz güzellikteki kent turistin daha fazla ilgi odağı haline geliyor. Venedik araç trafiğine kapalı... Bu nedenle sokaklarda ve caddelerde trafik veya araç kirliliği problemi yok fakat sokaklar ve caddeler o kadar kalabalık ki yürümekte bazen zorluk çekebiliyorsunuz. Her şeye rağmen Venedik’e gitmediyseniz çantanızı hazırlayıp bu romantik şehri bir an önce görmelisiniz! Listede aldığı puan 85.02