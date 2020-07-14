Avrupa'nın en büyük çevre projesi, Trakya'da hayat buluyor

Derin Deniz Deşarj Projesi'nde 66 kilometre kara boru hattı ve 4,5 kilometre ise derin deşarj iletim hattı bulunmaktadır. Bu boru hatları yaklaşık olarak yüzde 97 seviyesinde tamamlanmıştır. Türkiye'nin ilk yerli tünel açma makinesinin kullanıldığı 20 kilometrelik tünel kısmı da yüzde 93 oranında tamamlanmıştır. Marmara Denizi'ne derin deşarj için; uzak alan taşınım modellemesi ve alternatif deşarj araştırmaları gibi akademik çalışmalar, gözlemler ve modellemeler yapılmıştır. İleri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılmış sular Marmara Ereğlisi'nin 4,5 kilometre açıklarında ve yaklaşık 46 metre denizin derinliklerine deşarj edilecektir. Böylelikle deşarj sularının kıyılara ulaşmasının önüne geçilecektir. Yapılan modelleme çalışmaları neticesinde bu deşarjın Karadeniz kirliliğine yüzde 1 katkı yapacağı hesap edilmektedir. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük derin deşarj projesi olan bu çalışma nihayete erdiğinde, Türkiye'nin ilk havza koruma projesi tamamlanmış olacak ve Ergene Nehri'ne evsel ve endüstriyel atık suların deşarjı önlenmiş olacaktır. Bir zaman sonra Ergene Nehri, sulama suyu kalitesine kavuşturulmuş olacaktır."