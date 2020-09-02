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Kaynak ve fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 09:44 | 

Avrupa'da bir doğa harikası: Ren Şelalesi

Avrupa'nın en büyük şelalesi olan Ren Şelalesi yılın her mevsimi turist akınına uğruyor.

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