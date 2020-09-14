Atatürk Baraj Gölü, Salda'yı andıran kıyısıyla ziyaretçi bekliyor

Önce mahalleye olan ulaşımı kaliteli ve uzun ömürlü asfaltla buluşturan belediye, ardından Çatak Sosyal Tesisleri'ni bakım ve onarımdan geçirerek halkın hizmetine sundu.Yaklaşık 600 bin metrekareden oluşan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten ve alan içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları ve kamelyaları yapan belediye yeni çehresiyle Çatak'ı cazibe merkezine dönüştürmeye çalışıyor.