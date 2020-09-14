Atatürk Baraj Gölü, Salda'yı andıran kıyısıyla ziyaretçi bekliyor
Bozova ilçesindeki Çatak Mahallesi'nde yer alan baraj gölü kıyısı, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın göl kıyısında yer alan ve mavi ile yeşilin buluştuğu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Çatak sahilleri, Salda'yı andıran görüntüsüyle ziyaretçilerini bekliyor.
2
Abone Ol
Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Atatürk Barajı, elektrik üretimi ve sulamaya katkısının yanı sıra Şanlıurfa turizmi için de önemli bir potansiyeli barındırıyor.
3
Abone Ol
Şehrin önde gelen turizm değerleri arasında yer alan barajı, her yıl yaklaşık 50 bin civarında yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü kıyısında yer alan Çatak Mahallesi'nde turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
4
Abone Ol
Önce mahalleye olan ulaşımı kaliteli ve uzun ömürlü asfaltla buluşturan belediye, ardından Çatak Sosyal Tesisleri'ni bakım ve onarımdan geçirerek halkın hizmetine sundu.Yaklaşık 600 bin metrekareden oluşan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten ve alan içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları ve kamelyaları yapan belediye yeni çehresiyle Çatak'ı cazibe merkezine dönüştürmeye çalışıyor.
5
Abone Ol
Baraj gölü kıyısında yer alan ve mavi ile yeşilin buluştuğu, Salda Gölü'nü andırması nedeniyle bölgede "Güneydoğu'nun Maldivleri" olarak da nitelendirilmeye başlayan Çatak sahilleri, doğal güzellikleri keşfetmeyi seven ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.
6
Abone Ol
"Saklı cennetimiz"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çatak'ın, özellikle bölgedeki yerli turistin uğrak yerlerinden olduğunu söyledi.Bölge halkını su ve sahille bu noktada buluşturduklarını ifade eden Beyazgül, Çatak'ın daha çok keşfedilmeye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.
7
Abone Ol
Atatürk Barajı'ndan turizm anlamında daha çok yararlanmak istediklerini anlatan Beyazgül, şöyle konuştu:
8
Abone Ol
"Bozova Çatak, güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen adeta saklı cennetimizdir. Bozova Çatak sahilimiz mavi ile yeşilin buluştuğu kendine özgü sahil kumuyla birçok sahil ve tatil beldeleriyle yarışabilecek güzellikte ve kapasitededir. İçerisinde feribot ile doğal güzelliklerinin gezilebildiği Bozova Çatak, ruhun sükuna erdiği eşsiz bir mekandır
9
Abone Ol
Şanlıurfa yalnız görülmesi değil yaşanılması ve havasının solunması gereken şehirdir. Bereketli hilal bölgesinde yer alan Mezopotamya'ya can suyu olmuş Fırat Nehri'ni, yeşil ile mavinin buluştuğu Türkiye'nin Maldivleri'ni andıran Atatürk Barajı kıyısındaki Bozova Çatak'ı görmek istiyorsanız yolunuz mutlaka Şanlıurfa'dan geçmeli."