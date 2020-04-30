Artos Dağı’nda Van Gölü manzaralı snowboard keyfi

Müthiş bir manzara var. Müthiş bir doğa var. Güzel bir gün oldu. Şimdi bayağı bir tehlikeli olacak, ama ineceğiz. Tabi bunu yıllardır snowboard yapabilen deneyimli arkadaşlara öneriyoruz. Önce küçük küçük tırmanışlar yapıp öyle inmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.