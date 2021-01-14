‘Artık Yıl’da yapılan ilginç etkinlikler... Bu kadarı da pes dedirtti
Her dört yılda bir dünyanın yörüngesi bize fazladan bir gün hediye ediyor, 29 Şubat! Adına ‘artık yıl’ dediğimiz bu gün, beraberinde Olimpiyat Oyunları’nı ve bunun gibi pek çok kültürel geleneği hayatımıza kazandırmış. Bakın dünya çapında farklı kültürlerde bu güne özel neler yapılıyor, nelere inanılıyor.
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İşte dünya kültürlerinde ‘Artık Yıl’ da yapılan etkinlikler, batıl inançlar…
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Kadınlar evlilik teklifinde bulunuyor
Modern çağda, kimin kime evlenme teklif edeceğine dair hiçbir kural olmadığını söylemeye gerek bile yok aslında. Kadınlar istedikleri gibi partnerlerine mutlu bir şekilde evlenme teklif edebilirler. Ancak, 5. yüzyılda beşinci yüzyılda kadınların 29 Şubat'ta erkek arkadaşlarına evlenme teklif etmeleri çok önemli bir şey olarak görüldü.
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Uygulama hızla Avrupa'ya yayıldı ve en ünlü ‘Artık Yıl’ geleneği olarak kaldı. Hatta İskoçya'da başka bir şart daha var. Evlenme teklif etmek isteyen kadınlar, bunu yaparken kırmızı bir kombinezon giymek zorunda.
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Erkek tarafı teklifi reddederse, bir bedel öder
Elbette, evlilik teklifi her zaman beklenen yanıtla sonuçlanmaz. Bunu kabul eden İskoçya Kraliçesi Margaret, 1288'de ‘Artık Günü’ teklifini reddeden herhangi bir İskoçyalı erkeğin genellikle 1 Euro para cezası ödediği bir yasa çıkardı. Bazen para cezası ipek bir elbise de oluyordu.
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Finlandiya'da, reddedilmenin üzüntüsü etek yapmaya yetecek kadar kumaş hediyesiyle yumuşatılması gerekiyor.
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Danimarka'da ise, artık bir yılda teklifi reddeden bir erkek, sözde nişan yüzüğü takmamanın utancını gizlemesi için kadına 12 çift eldiven vermek zorundadır.
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Yunanlılar evlenmekten kesinlikle kaçınırlar
Yunanistan'da artık bir yılda evlenmek kötü şans olarak kabul edilir. Eski hurafelere göre, bu süre zarfında evlenen çiftlerin boşanma olasılığı daha yüksektir.
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Yunanistan'da artık bir yılda boşanmak da iyi bir fikir değil. Bir başka eski batıl inanç, artık bir yılda ayrılan çiftlerin hayatlarında bir daha asla mutluluk bulamayacaklarını belirtir.
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ABD’de ‘Artık Yıl’ festivali
ABD'de New Mexico kasabası Anthony, kendisini Dünyanın Artık Yıl Başkenti ilan etti. Her dört yılda bir, 'Leapers' (29 Şubat'ta doğanlar) doğum tarihlerini kutlamak için burada toplanır.
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Bu günde doğanlar ve kavalyeleri ücretsiz olarak giriyor.
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Avustralya ve Avrupa kadar uzaktakiler de kutlamaların en önemli noktası olan Sombra Antigua Üzüm Bağı ve Şaraphanesi'nde toplanıyor.
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Tayvan'da yaşlıların öldüğüne inanılıyor
Artık yıllar, Tayvan'daki yaşlılar için hayırlı bir zaman değil. Aslında inanç, ölme olasılıklarının daha yüksek olduğu yönünde.
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Kız çocukları, hayatta kalma şanslarını artırmak için, ebeveynleri için sakatat etlerinden oluşan makarna pişirmek için eve dönerler. Bunun sağlık ve şansın habercisi olduğuna inanıyorlar.
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Fransa’da ‘La Bougie du Sapeur’ gazetesi okunur
İlk olarak 1980'de yayınlanan La Bougie du Sapeur, her dört yılda bir çıkan ve 29 Şubat'ta gazete bayilerinde olan bir Fransız gazetesidir. Bu isim, artık yılda doğan eski bir Fransız çizgi romanındaki karakteri Sapper’s Candle’dan esinlenilmiş.
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Dünyada en az yayınlanan gazete, ancak çıktığında yaklaşık 150 bin satıyor, bu da Fransa'daki günlük gazetelerin çoğundan daha fazla olduğu anlamına geliyor.
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Rhineland, Gemany’de adaklar adanıyor
Almanya'nın güneyinde, aşık bir çocuğun 1 Mayıs’ta sevgilisinin kapısının önüne kurdelelerle süslenmiş küçük bir huş ağacı bıraktığına dair asırlık bir gelenek var.
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29 Şubat'ın yaşandığı yıl boyunca, kızlar bu ağaca dileklerini asarlar.
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İskoçya’da koyunlar biraz gerginleşiyor
İskoçya'da artık yıllar, özellikle koyunlar olmak üzere çiftlik hayvanları için kötü bir yıl olarak kabul ediliyor. Aslında bununla ilgili eski bir söz bile var: "Artık yıl iyi bir koyun yılı değildi."
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Fazladan bir günden kaynaklanan küçük bir aksilik olasılığı dışında, artık yılın daha kötü olmasının mantıklı bir nedeni yok, ancak bu İskoç çiftçilerin bu günde biraz daha özen göstermesini engellemiyor.
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Bu güne özel karışımlar hazırlanıyor
29 Şubat, dört yılda bir gelen bu günde kadeh kaldırmak için mükemmel bir fırsat. Bu gelenek, 1928'de Londra'daki The Savoy'da bir barmen olan Harry Craddock tarafından çıkarıldı. Tatlı ekşi meyvelerden yapılan kokteyllerle bu tuhaf günün ruhani doğasını mükemmel bir şekilde yakalayan karışımlar hazırlanıyor.