‘Artık Yıl’da yapılan ilginç etkinlikler... Bu kadarı da pes dedirtti

Kadınlar evlilik teklifinde bulunuyor Modern çağda, kimin kime evlenme teklif edeceğine dair hiçbir kural olmadığını söylemeye gerek bile yok aslında. Kadınlar istedikleri gibi partnerlerine mutlu bir şekilde evlenme teklif edebilirler. Ancak, 5. yüzyılda beşinci yüzyılda kadınların 29 Şubat'ta erkek arkadaşlarına evlenme teklif etmeleri çok önemli bir şey olarak görüldü.